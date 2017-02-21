Автомобили Ford будут предупреждать водителей о ямах на дорогах

По словам инженера-испытателя отдела разработки шасси европейского подразделения Ford Уве Хоффманна, благодаря виртуальному облаку, работающему вкупе с всевозможными датчиками-сенсорами в авто, машина сможет передавать в режиме реального времени данные о качестве дорожного покрытия, которые будут отображаться в навигационных системах всех автомобилей марки.

Иными словами, владельцы «Форд» будут друг друга предупреждать о выбоинах на дорогах, что позволит им сэкономить на последующем обслуживании и ремонте транспортных средств. Кроме того, сообщает «Авторамблер», система будет предлагать оптимальные маршрута объезда и давать рекомендации по выбору скоростного режима.

— Мы уже оснащаем наши автомобили умной электроникой, умеющей распознавать ямы и прочие неровности, но хотим довести эту технологию до совершенства. Не зря же Ford тестирует машины на специальном полигоне в Бельгии, имитирующем различные дорожные препятствия, — с гордостью заявил журнлаистам г-н Хоффманн.