Ford научит автомобили распознавать настроение водителя

«Фордовцы» работают над системами, способными улавливать малейшие изменения мимики лица и интонации речи, что в последующем поможет превратить транспортное средство в персонального ассистента, умеющего заказывать еду из ближайшего кафе на вынос, пока вы стоите в пробке, и переносить деловые встречи.

Сегодня мы стоим на пути разработки автомобиля, который научится сопереживать: расскажет анекдот, чтобы развеселить, даст совет, если это необходимо, напомнит о днях рождения и поможет сохранить бдительность в длительной поездке, — комментирует Фатима Витал, старший директор подразделения Marketing Automotive компании Nuance Communications — партнера Ford по разработке голосовой мультимедийной системы SYNC.

Благодаря умной электронике, микрофонам, видеокамерам и сенсорам бортовая система авто сумеет определять, какую музыку любит слушать водитель в состоянии стресса, а когда предпочитает наслаждаться тишиной. В зависимости от его настроения машина самостоятельно настроит оптимальный уровень подсветки в салоне, предложит заехать в магазин за шоколадом и проложит кротчайший маршрут до цели.