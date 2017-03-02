В автосалонах Renault продавать машины будут не люди, а роботы

Пепперы, как их называют «реношники», призваны улучшить качество обслуживания в автосалонах марки. Записаться на встречу с роботизированным сотрудником шоу-рума можно, оформив заявку на профильном сайте компании. Французы уверены, что 120 роботов, заступивших на работу, привлекут повышенное внимание клиентов, что теоретически может отразиться на продажах.

Любопытно, будут ли оказывать содействие представителям бренда эти электронные помощники на Женевском автосалоне? Или свои новинки, в числе которых очередной электрокар, псевдовнедорожный Logan, пикап Alaskan, кроссоверы Koleos и Captur, топ-менеджеры марки презентуют сами?