В автосалонах Renault продавать машины будут не люди, а роботы

Motor1.com
С первого весеннего месяца в дилерских центрах Renault во Франции в качестве менеджеров по продаже вышли на службу роботы, умеющие передвигаться, давать советы, отвечать на вопросы и выражать эмоции.

Мирон Горин

Пепперы, как их называют «реношники», призваны улучшить качество обслуживания в автосалонах марки. Записаться на встречу с роботизированным сотрудником шоу-рума можно, оформив заявку на профильном сайте компании. Французы уверены, что 120 роботов, заступивших на работу, привлекут повышенное внимание клиентов, что теоретически может отразиться на продажах.

Любопытно, будут ли оказывать содействие представителям бренда эти электронные помощники на Женевском автосалоне? Или свои новинки, в числе которых очередной электрокар, псевдовнедорожный Logan, пикап Alaskan, кроссоверы Koleos и Captur, топ-менеджеры марки презентуют сами?

авторынок, дилеры, технология, автосалоны
2 марта 2017
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