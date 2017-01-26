Что выбрать: LADA XRAY или «родственный» Renault Sandero Stepway

ЭКСТЕРЬЕР

Оценивая автомобили по внешнему виду, сомнений не возникает ни на секунду — «вазовский» хетчбэк получился однозначно солиднее и красивее. Со всех сторон XRAY смотрится достойно и современно, чего нельзя сказать о кургузом и даже где-то «деревенском» внешнем облике Stepway. «Ладу» выделяют светодиодные ходовые огни и по-модному вогнутые боковые панели.

Впрочем, выштамповки эти нравятся далеко не всем, хотя, признаться, на фоне «реношных» они выглядят если и не лучше, то явно интереснее. А вот псевдозащитный пластиковый обвес и расширители колесных арок, как у Sandero, тольяттинскому авто с эстетической точки зрения явно не повредят — подоконная линия смогла бы визуально чуточку сместиться вниз, и неоднозначные «боковины» особо придирчивым потребителям глаза бы уже не мозолили.