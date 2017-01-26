Что выбрать: LADA XRAY или «родственный» Renault Sandero Stepway

Фото: Вячеслав Василенко
Пожалуй, только глухой не слышал о том, что LADA XRAY создан на той же платформе, что и Renault Sandero Stepway. Автомобили действительно имеют много общего, но есть в них и принципиальные различия. Мы выяснили в ходе длительных испытаний, какая из двух машин лучше и почему.

Вячеслав Василенко

ЭКСТЕРЬЕР

Оценивая автомобили по внешнему виду, сомнений не возникает ни на секунду — «вазовский» хетчбэк получился однозначно солиднее и красивее. Со всех сторон XRAY смотрится достойно и современно, чего нельзя сказать о кургузом и даже где-то «деревенском» внешнем облике Stepway. «Ладу» выделяют светодиодные ходовые огни и по-модному вогнутые боковые панели.

Впрочем, выштамповки эти нравятся далеко не всем, хотя, признаться, на фоне «реношных» они выглядят если и не лучше, то явно интереснее. А вот псевдозащитный пластиковый обвес и расширители колесных арок, как у Sandero, тольяттинскому авто с эстетической точки зрения явно не повредят — подоконная линия смогла бы визуально чуточку сместиться вниз, и неоднозначные «боковины» особо придирчивым потребителям глаза бы уже не мозолили.

За «искобразную» морду, которую, культурно позаимствовав у Lexus и прочих Honda, Стив Маттин приклеил «Иксрею», вазовцам стоит сказать спасибо — невыразительное лицо «Степвея» определенно нуждается в пластической операции. Как, в общем-то, и его филейная часть, отнюдь не вызывающая возбуждения.

Корма «волжанина» с небольшими и задранными кверху фонарями тоже, конечно, не произведение искусства, но во всяком случае откровенно примитивной ее не назовешь. По крайней мере, в отличие от Sandero девочки новую LADA провожают взглядом, и сочувствия к водителю на их физиономиях я не заметил. Наш «лайк» отечественному автогиганту.

ЭРГОНОМИКА САЛОНА

Сложно не заметить, что при открывании дверей в салон Sandero Stepway попадает свалившаяся с крыши груда снега — в XRAY садишься, предварительно не смахивая снежинки с кресла. А все потому, что двери «Лады» четко заходят в проемы, в «Рено» же они пристыковываются прямо к крыше.

В целом, родство в интерьере обеих машин — на лицо. Однако и тут «Иксрей» явно в выигрышном положении — не в последнюю очередь благодаря более крупным стрелкам-цифрам на щитке приборов и расположению всех четырех клавиш стеклоподъемников на водительской двери. В то время как у «Сандеро» на этом месте их две. Кнопки управления задними стеклоподъемниками находятся на центральной консоли — в попытках попасть в них пальцем приходится отвлекаться от дороги.

Кроме того, тольяттинцы не поскупились снабдить руль своего «коня» кнопками управления аудиосистемой — «француз» предлагает настраивать «музыку» неудобным подрулевым рычажком. Мультимедиа для машин бюджетного сегмента в обоих случаях достойная: все просто и интуитивно понятно. Даже в сильный мороз дисплей не подтормаживает и не сбоит. Только вот телефон головное устройство «Иксрея» видит через раз.

Рукоятка корректора фар в Renault расположена слева от «баранки» в самом низу приборной панели, и чтобы добраться до нее потребуются навыки акробата, а затем и сеансы мануального терапевта, который поможет вправить на место свернутую шею. Водитель LADA с подобными издевательствами не столкнется.

Зато аплодисментов заслуживает сам руль французского хетчбэка: он кажется более объемным и гораздо приятнее по тактильным ощущениям.

Что до посадки, то устроиться с комфортом и в том, и в другом авто труда не составит. Только подголовник в XRAY, скорее элемент декора, нежели безопасности, ибо расположен слишком далеко от затылка.

Кнопки подогрева сидений в обеих машинах было бы неплохо перенести на центральную консоль. Мало того, что клавиши, размещенные в нише между дверью и сиденьем, периодически включаются ногой при выходе из автомобиля, так еще и нащупать их во время езды, не отвлекаясь от дороги, достаточно сложно. Я уже не говорю про то, что представительницы прекрасной половины в попытках подогреть пятую точку могут поломать ногти.

Претензии к обзору вызывает только «Сандеро», чьи боковые зеркала и стекла передних дверей мгновенно заплевываются грязью — тольяттинский псевдокроссовер получает зачет. В том числе и потому, что открывая багажное отделение, водитель не испачкает руки, как это происходит в случае с Renault. Да и сам грузовой отсек «Иксрея» куда вместительнее «реношного» — 361 л против 320 л.

ЕЗДОВЫЕ ПОВАДКИ

Пока 122-сильный мотор LADA не «поженили» с пятискоростной «механикой», положительных эмоций он не вызывал. С откровенно тупым и дерганным однодисковым «роботом» автомобиль совершенно не хотел ехать. Аллилуйя — больше XRAY овощем не назовешь. Правда, переключения коробки передач у него не такие четкие и эластичные, как у «пятиступки» Stepway, отличающейся помимо прочего более длинными ходами.

Надо сказать, что «француз» со своими 113 силами под капотом тоже не промах — тяги вполне хватает практически во всем диапазоне оборотов. Меньшее количество «лошадей» ожидаемо сказывается на расходе — в смешанном цикле «Сандеро» потребляет не более 9,7 литров на сотню, в то время как «Иксрей» неприлично заглатывает все 13.

Оба автомобиля уверенно цепляются за дорогу, не заставляя водителя умываться холодным потом при прохождении резких поворотов. «Тольяттинец», пожалуй, лишь чуть мягче переваривает неровности дорожного полотна — вероятно, сказывается установка иных амортизаторов и пружин. К тормозам — никаких нареканий.

Конечно, ждать остроты от реакций руля в этих машинах не стоит, но они вполне предсказуемые, а главное — совсем не нервные. Впрочем, требовать от бюджетных изделий автопрома чего-то большего будет верхом наглости.

ЧТО В ИТОГЕ?

Перед объявлением вердикта хотелось бы внести любопытную ремарочку. Так, после трех дней простоя на улице при температуре до -26, Renault Sandero Stepway наотрез отказался заводиться. А вот XRAY спустя неделю без движений оживился с пол-пинка. Понятное дело, что старт движка на морозе зависит от целого ряда факторов, но тем не менее…

В общем, по совокупности качеств победу в этом семейном противостоянии одерживает LADA XRAY, который в довесок ко всему может похвастать неведомыми для Sandero примочками вроде камеры заднего вида, датчиков дождя и света.

Правда, с учетом всех плюшек-ватрушек «Иксрей» обойдется дороже «Степвея» без малого на 20 000 рублей. Поэтому окончательное решение, сопоставив желания со своими возможностями, все же принимать вам.

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26 января 2017
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