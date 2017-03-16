Автомобили Ford научились видеть пешеходов в темноте

Как рассказали «АвтоВзгляду» в российском представительстве Ford, новая система считывает информацию посредством радара на переднем бампере и камеры на лобовом стекле, которая делает более 30 кадров в секунду. Полученные данные обрабатываются в базе «образов пешеходов» — компьютер способен отличить реальных людей от деревьев и дорожных знаков.

Как отмечают представители пресс-службы, широкий угол обзора камеры позволяет распознавать пеших участников дорожного движения даже в условиях плохого освещения. В случае, когда система видит угрозу аварии, она предупреждает водителя звуковыми и визуальными сигналами, а если тот не реагирует — автоматически останавливает автомобиль.

Усовершенствованная система прошла успешные испытания как на закрытых трассах, так и на дорогах общественного пользования в Париже и Амстердаме. Первым автомобилем, который сможет распознавать пешеходов в темноте, станет Ford Fiesta нового поколения.