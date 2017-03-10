Конституционный суд присудил платить за ДТП без учета износа деталей

Конституционный суд, в отличие от всех нижестоящих судебных инстанций, поддержал требования автовладельцев, настаивающих на полной, а не частичной компенсации ремонта их машин виновниками ДТП. Это решение «спровоцировали» жители Краснодарского края Андрей Аринушенко, Галина Береснева, Валерий Реутов и Олег Середа, в разное время попали в ДТП. Страховые компании возместили им стоимость поврежденных деталей, но не полностью, а с учетом так называемого «износа».

На практике это означает, что, например, за целехонькое до аварии лобовое стекло страховая компания выплатит пострадавшему автовладельцу не столько, сколько стоит новое, а значительно меньше под тем предлогом, что разбитая деталь была в употреблении и от того потеряла в цене. Автовладельцы пытались в судебном порядке взыскать со страховых компаний разницу между стоимостью новых запчастей, которые им пришлось покупать, и мизерным возмещением, полученным от страховщиков. Однако все суды, включая Верховный, вставали на сторону жадных страховых компаний.