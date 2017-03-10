Конституционный суд присудил платить за ДТП без учета износа деталей

Конституционный суд РФ подправил решения Верховного суда страны, который ранее разрешал страховым компаниям оплачивать ремонт разбитых машин по заниженным расценкам — с учетом «износа» деталей.
Максим Строкер

Конституционный суд, в отличие от всех нижестоящих судебных инстанций, поддержал требования автовладельцев, настаивающих на полной, а не частичной компенсации ремонта их машин виновниками ДТП. Это решение «спровоцировали» жители Краснодарского края Андрей Аринушенко, Галина Береснева, Валерий Реутов и Олег Середа, в разное время попали в ДТП. Страховые компании возместили им стоимость поврежденных деталей, но не полностью, а с учетом так называемого «износа».

На практике это означает, что, например, за целехонькое до аварии лобовое стекло страховая компания выплатит пострадавшему автовладельцу не столько, сколько стоит новое, а значительно меньше под тем предлогом, что разбитая деталь была в употреблении и от того потеряла в цене. Автовладельцы пытались в судебном порядке взыскать со страховых компаний разницу между стоимостью новых запчастей, которые им пришлось покупать, и мизерным возмещением, полученным от страховщиков. Однако все суды, включая Верховный, вставали на сторону жадных страховых компаний.

В своих решениях судьи руководствовались статьями 1064, 1072 и 1079 ГК, «Единой методикой определения расходов на восстановительный ремонт», разработанной Российским союзом автостраховщиков, и практикой Верховного суда, который подтвердил легитимность этой методики. Довод истцов о том, что пострадавшие в ДТП законопослушные граждане не должны оплачивать ремонт своего авто, разбитого по вине другого человека, судами во внимание не принимались.

И только Конституционный суд согласился с такой позицией автовладельцев и счел решения нижестоящих инстанций приводят к ограничению прав граждан на возмещение вреда и нарушают конституционные гарантии права собственности и права на судебную защиту. Постановление КС говорит, что закон об ОСАГО и «Единая методика» не препятствуют взысканию полной стоимости ремонта и запчастей в счет возмещения убытков потерпевшего от ДТП. Правда, с одним нюансом — деньги придется требовать не со страховой компании, а как и раньше с виновника аварии. Только не по пресловутой «Единой методике», а по реальным затратам на ремонт.

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10 марта 2017
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