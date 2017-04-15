Apple приступает к тестированию беспилотных автомобилей

Информация о том, что Apple займется разработкой беспилотников появилась еще два года назад, однако официально в компании подтвердили эту информацию лишь в конце 2016-го. Свою систему автономного управления автомобилем корпорация предложит автостроителям, не производя при этом собственные машины.

В конце минувшего года Apple направила официальный запрос в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA). Наконец, как сообщают западные источники, разрешение получено: компания может тестировать свою разработку на трех автомобилях Lexus.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что наша страна пока не готова к автомобилям с автономной системой управления. Ведь для эксплуатации таких машин на сегодняшний день не существует нормативной базы.