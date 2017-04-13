Audi A4: второй во всем

Покорнейше прошу не считать сие патетическое вступление панегириком в адрес ингольдтадтской марки. При всем своем расположении к ее изделиям я весьма далек от их идеализации. Слов нет, A4 — автомобиль замечательный, достойный всех возможных эпитетов в превосходной степени. Но вот в чем загвоздка.

Не имея собственных, во всеуслышание задеклалированных приоритетов развития (факт общеизвестный) специалисты Audi пытаются довести до совершенства все без исключения и без разбора — и технику, и электронику, и дизайн, и отделку. Нужно подтверждение? Пожалуйста. Руководитель европейского подразделения компании Аксель Альбрехт именно так и представил A4 пятого поколения: «Сочетание спортивности и роскоши, интеллектуальности и комфорта». То есть, перечислил одно за другим лучшие качества BMW, Volvo, Mercedes-Benz.

Не знаю, как вам, а лично мне тут в очередной раз вспоминается Гоголь, без устали цитируемый всеми кому не лень: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича…» И получится как раз то, что хочет герр Альбрехт.