Lexus покажет новый LS 500 F Sport на следующей неделе

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе компании, новинка построена на удлиненной платформе GA-L, уже знакомой нам по модели LC 500. Помимо этого никаких подробностей производитель раскрывать не стал, сохраняя интригу до американской презентации машины.

Судя по единственной представленной фотографии, седан получит характерные спортивные элементы в задней части — например, тонированные фонари и эмблему «F-Sport» с левой стороны крышки багажника.

Предполагается, что японцы оснастят новинку пакетом опций Lexus Dynamic Handling, включающим в себя специальные настройки систем торможения и рулевого управления. Может появиться и Lexus Safety System+ — дополнительная система, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров. Так как этот LS 500 относится к семейству F-Sport, вероятнее всего, он обзаведется перенастроенной спортивной подвеской и более эффективными тормозами.

Как бы там ни было, Нью-Йоркский автосалон откроет свои двери для посетителей уже на следующей неделе, а значит, вскоре мы узнаем все технические подробности новинки.