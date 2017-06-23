Tesla приступает к созданию собственного музыкального сервиса

Как сообщает Bloomberg, миллиардер в настоящее время ведет переговоры сразу с несколькими крупными звукозаписывающими компаниями, названия которых пока не раскрываются. Если же Маску удастся осуществить свою идею, музыкальным стриминг-сервисом сможет воспользоваться любой клиент, приобретающий новую Tesla.

На сегодняшний день американский производитель электрокаров сотрудничает со Spotify — службой потокового аудио, позволяющей слушать музыку легально и совершенно бесплатно. Однако мультимедийные комплексы, подключенные к этому сервису, устанавливаются лишь на те автомобили Tesla, которые реализуются за пределами Соединенных Штатов.