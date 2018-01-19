Модели Mitsubishi будут выпускаться без боковых зеркал

По сравнению с обычными камерами новая система от Mitsubishi Electric способна увеличить максимальную дальность обнаружения объекта с 30 до 100 метров, а точность фиксации улучшена с 14% до 81%.

Технология Maisart AI детально распознает несколько типов объектов: пешеходов, автомобили и мотоциклы. Японцы утверждают, что сравнительно простые алгоритмы обнаружения дают возможность использовать такую функцию в режиме реального времени даже на обычных бортовых системах автомобилей.

В настоящее время производитель совершенствует характеристики новой системы в условиях плохой видимости. Первые автомобили без зеркал появятся в Японии уже в следующем году.

Напомним, что на российском рынке лидером продаж модельного ряда Mitsubishi остается среднеразмерной кроссовер Outlander. За прошлый год их было продано на 50% больше, чем в 2016-м.