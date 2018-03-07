Для доставки почты будут использовать беспилотники

Фото twitter.com / kyodo_english
На улицах Токио проходят тесты беспилотных автомобилей, которые в скором будущем задействуют для доставки посылок и писем. Машины самостоятельно проезжают маршрут длиной в два километра.
Иван Флягин

Беспилотники оснащены всеми необходимыми системами безопасности и способны распознавать сигналы светофора, фиксировать пешеходов и любые препятствия. Тестовый маршрут пролегает по центральным токийским улицам между главным зданием почты Японии и одним из почтовых отделений в квартале Гиндза.

Во время испытаний в автомобиле находится водитель, который контролирует работу автопилота. Как сообщает ТАСС, президент «Почты Японии» Кунио Екояма заявил, что внедрение машин с автономным управлением очень важно для компании в связи с нехваткой рабочих рук, в том числе и водителей.

Напомним, что компания «Яндекс» тестирует в зимних условиях собственные беспилотники на дорогах общего пользования.

производство, автопилот, технология, беспилотный автомобиль
7 марта 2018
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