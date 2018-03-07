Для доставки почты будут использовать беспилотники

Беспилотники оснащены всеми необходимыми системами безопасности и способны распознавать сигналы светофора, фиксировать пешеходов и любые препятствия. Тестовый маршрут пролегает по центральным токийским улицам между главным зданием почты Японии и одним из почтовых отделений в квартале Гиндза.

Во время испытаний в автомобиле находится водитель, который контролирует работу автопилота. Как сообщает ТАСС, президент «Почты Японии» Кунио Екояма заявил, что внедрение машин с автономным управлением очень важно для компании в связи с нехваткой рабочих рук, в том числе и водителей.

Напомним, что компания «Яндекс» тестирует в зимних условиях собственные беспилотники на дорогах общего пользования.