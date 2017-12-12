Ford выпустит совершенно новую модель

Фото: Ford
Первым беспилотным автомобилем Ford станет совершенно новая модель, предназначенная в первую очередь для коммерческого использования. К дорожным испытаниям прототипа американцы приступят в следующем году.
Виктория Базылева

В 2016-м представители Ford заявляли о том, что начнут массовый выпуск своих беспилотных автомобилей к 2021 году. Тогда американцы говорили, что автономные машины, лишившиеся рулевого колеса, педалей газа и тормоза, поступят на службу в такси — их передадут в пользование компаниям Uber и Lyft.

Ford вывел на тесты несколько десятков четырехдверных Fusion Hybrid, укомплектованных камерами, радарами и ультразвуковыми датчиками. Испытатели гоняли машины по трассам специально отстроенного полигона со сложными развязками и эстакадами, пешеходными переходами и дорожными знаками — в условиях, максимально приближенных к реальным.

Фото: Ford

Теперь же вице-президент Ford по глобальным рынкам Джим Фарли объявил, что первые беспилотники будут построены не на базе «Фиест» или «Мондео», а предстанут в виле совершенно новой модели, отличающейся помимо прочего «особой прочностью конструкции». Под этим понимаются колеса и кузов, способные выдержать длительную эксплуатацию в условиях активного коммерческого использования.

Также он отметил, что новинку укомплектуют гибридной силовой установкой и усиленными тормозами. А чтобы поведение беспилотника на дороге было предсказуемым для окружающих, его оснастят внешними световыми сигналами, предупреждающими о том, что автономная машина намерена уступить дорогу или начать движение после остановки.

Прочие подробности топ-менеджер раскрывать пока не стал.

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12 декабря 2017
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