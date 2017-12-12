Ford выпустит совершенно новую модель

В 2016-м представители Ford заявляли о том, что начнут массовый выпуск своих беспилотных автомобилей к 2021 году. Тогда американцы говорили, что автономные машины, лишившиеся рулевого колеса, педалей газа и тормоза, поступят на службу в такси — их передадут в пользование компаниям Uber и Lyft.

Ford вывел на тесты несколько десятков четырехдверных Fusion Hybrid, укомплектованных камерами, радарами и ультразвуковыми датчиками. Испытатели гоняли машины по трассам специально отстроенного полигона со сложными развязками и эстакадами, пешеходными переходами и дорожными знаками — в условиях, максимально приближенных к реальным.