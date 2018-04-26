Сможет ли система «Эра-ГЛОНАСС» защитить машину от угона

Новости, касающиеся системы «ЭРА-ГЛОНАСС», широкую автомобильную общественность, как правило, не интересуют. И зря, между прочим. Поскольку перспективы ее развития, которую многие считают очередным своеобразным налогом на автовладельцев, поскольку она увеличивает цену машины на 200—400 долларов, могут самым серьезным образом изменить жить водителей.
В частности, система экстренного реагирования, сегодня заточенная главным образом на вызов различных оперативных служб в случае ДТП, в обозримом будущем сможет защищать автовладельцев от угонов. Так, по мнению ряда экспертов, компании, специализирующиеся на защите машин от автоворов, взаимодействуя с ГЛОНАСС смогут оказывать своим клиентам самый широкий спектр услуг, начиная от противодействия угонам и заканчивая защитой недвижимости. При этом стоимость этих услуг может оказаться значительно ниже, чем при принятом в настоящее время способе их приобретения.
Дело в том, что сейчас для того, чтобы получить доступ к сервисам, связанным с обеспечением безопасности автомобиля, помощи при аварии и урегулировании ДТП, автовладелец вынужден обращаться в разные структуры, либо, что и делает большинство наших граждан, пользоваться помощью посредника. Он, конечно, сходу предложит весь спектр необходимых конкретному водителю услуг, но они в этом случае становятся значительно дороже. А благодаря системе ГЛОНАСС, которая установлена в каждом новом автомобиле, человек сможет получать необходимые ему услуги напрямую, что и оперативнее, и гораздо дешевле. И первые шаги в этом направлении уже сделаны.
Так, одна из коммерческих структур уже запустила в тестовом режиме совместный с «ЭРА ГЛОНАСС» проект по охране автомобилей… Другие компании работает над тем, чтобы через ГЛОНАСС оказывать своим клиентам комплексную поддержку при ДТП. Предполагается, что их специалисты будут в режиме реального времени помогать водителям, попавшим в ДТП, правильно оформлять необходимые документы, чтобы, скажем, не получить отказ в выплате страхового возмещения. Эта услуга может быть очень востребовано если учесть, как динамично меняется наше «дорожное» законодательство.
– Сегодня ГИБДД крайне неохотно и уже далеко не всегда выезжает на аварии без пострадавших. А с недавних пор перестала выдавать справки о ДТП, которые для страховых компаний являлись основным инструментом борьбы с мошенничеством. Меняются и правила оформления «европротокола». В результате этих и других правовых новаций редкий автолюбитель способен правильно оформить ДТП, поскольку обычный человек не отслеживает изменения в «дорожном» законодательстве. И в этом смысле подобная помощь ему может быть крайне актуальна, — считает эксперт авторынка Николай Кожухов.