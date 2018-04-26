Сможет ли система «Эра-ГЛОНАСС» защитить машину от угона

Фото carfromjapan.com
Новости, касающиеся системы «ЭРА-ГЛОНАСС», широкую автомобильную общественность, как правило, не интересуют. И зря, между прочим. Поскольку перспективы ее развития, которую многие считают очередным своеобразным налогом на автовладельцев, поскольку она увеличивает цену машины на 200—400 долларов, могут самым серьезным образом изменить жить водителей.
Михаил Ростарчук

В частности, система экстренного реагирования, сегодня заточенная главным образом на вызов различных оперативных служб в случае ДТП, в обозримом будущем сможет защищать автовладельцев от угонов.​ Так, по мнению ряда экспертов, компании, специализирующиеся на защите машин от автоворов, взаимодействуя с ГЛОНАСС смогут оказывать своим клиентам самый широкий спектр услуг, начиная от противодействия угонам и заканчивая защитой недвижимости. При этом стоимость этих услуг может оказаться значительно ниже, чем при принятом в настоящее время способе их приобретения.

Дело в том, что сейчас для того, чтобы получить доступ к сервисам, связанным с обеспечением безопасности автомобиля, помощи при аварии и урегулировании ДТП, автовладелец вынужден обращаться в разные структуры, либо, что и делает большинство наших граждан, пользоваться помощью посредника. Он, конечно, сходу предложит весь спектр необходимых конкретному водителю услуг, но они в этом случае становятся значительно дороже. А благодаря системе ГЛОНАСС, которая установлена в каждом новом автомобиле, человек сможет получать необходимые ему услуги напрямую, что и оперативнее, и гораздо дешевле. И первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Так, одна из коммерческих структур уже запустила в тестовом режиме совместный с «ЭРА ГЛОНАСС» проект по охране автомобилей… Другие компании работает над тем, чтобы через ГЛОНАСС оказывать своим клиентам комплексную поддержку при ДТП. Предполагается, что их специалисты будут в режиме реального времени помогать водителям, попавшим в ДТП, правильно оформлять необходимые документы, чтобы, скажем, не получить отказ в выплате страхового возмещения. Эта услуга может быть очень востребовано если учесть, как динамично меняется наше «дорожное» законодательство.

– Сегодня ГИБДД крайне неохотно и уже далеко не всегда выезжает на аварии без пострадавших. А с недавних пор перестала выдавать справки о ДТП, которые для страховых компаний являлись основным инструментом борьбы с мошенничеством. Меняются и правила оформления «европротокола». В результате этих и других правовых новаций редкий автолюбитель способен правильно оформить ДТП, поскольку обычный человек не отслеживает изменения в «дорожном» законодательстве. И в этом смысле подобная помощь ему может быть крайне актуальна, — считает эксперт авторынка Николай Кожухов.

страхование, страховые выплаты, авария, ДТП, угон, защита от угона
27 апреля 2018
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