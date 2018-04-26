Сможет ли система «Эра-ГЛОНАСС» защитить машину от угона

В частности, система экстренного реагирования, сегодня заточенная главным образом на вызов различных оперативных служб в случае ДТП, в обозримом будущем сможет защищать автовладельцев от угонов.​ Так, по мнению ряда экспертов, компании, специализирующиеся на защите машин от автоворов, взаимодействуя с ГЛОНАСС смогут оказывать своим клиентам самый широкий спектр услуг, начиная от противодействия угонам и заканчивая защитой недвижимости. При этом стоимость этих услуг может оказаться значительно ниже, чем при принятом в настоящее время способе их приобретения.

Дело в том, что сейчас для того, чтобы получить доступ к сервисам, связанным с обеспечением безопасности автомобиля, помощи при аварии и урегулировании ДТП, автовладелец вынужден обращаться в разные структуры, либо, что и делает большинство наших граждан, пользоваться помощью посредника. Он, конечно, сходу предложит весь спектр необходимых конкретному водителю услуг, но они в этом случае становятся значительно дороже. А благодаря системе ГЛОНАСС, которая установлена в каждом новом автомобиле, человек сможет получать необходимые ему услуги напрямую, что и оперативнее, и гораздо дешевле. И первые шаги в этом направлении уже сделаны.