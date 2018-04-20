Обязан ли водитель садиться в машину гаишника при оформлении документов

Кроме того, даже требовать от водителя покинуть автомобиль инспектор имеет право только после оформления постановления о досмотре или задержании, а также в случае отстранения гражданина от управления транспортным средством. Например, если установлен факт наличия алкоголя в его крови. В остальных ситуациях, согласно Регламенту ГИБДД, страж порядка может только предложить ему выйти из машины.

Вы имеете право отказаться это сделать, даже если представитель правоохранительных органов подозревает, что вы нетрезвы. Дунуть в алкотестер вы можете, не покидая из салона, но при положительном результате вам уже придется выйти.

К тому же, согласно регламента, полицейский имеет право просить вас покинуть автомобиль для сверки номеров агрегатов и узлов, для участия в процессуальных действиях, для досмотра салона и багажника, для устранения технической неисправности авто, нарушения правил перевозки грузов, а также когда поведение водителя «создает угрозу личной безопасности сотрудника». Конечно, в подобных случаях не стоит руководствоваться только одними принципами. Ведь просьба гаишника может быть вполне убедительна: например, когда требуется оказать помощь людям, пострадавшим в ДТП.