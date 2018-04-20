Обязан ли водитель садиться в машину гаишника при оформлении документов

Если сотрудник правоохранительных органов вас куда-то зовет для составления протокола, задайте ему прямой вопрос: «Это требование или просьба?» Потому что требовать этого от водителя инспектор ГИБДД по закону не может. Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 гласит, что сотрудник вправе лишь предложить автовладельцу занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.
Так что у вас есть полное право отказаться от подобных приглашений, и в этом случае угрозы полицейского административным арестом на пятнадцать суток за «неповиновение законному распоряжению» будут незаконны. Ведь только требования стража порядка должны выполняться беспрекословно, если они правомерны, а предложения и просьбы всегда можно отклонить. Поэтому ознакомиться с составленным протоколом и подписать его вы имеете право, сидя в своей машине.