Обязан ли водитель садиться в машину гаишника при оформлении документов

Фото МК
Останавливая нарушителя, сотрудники ГИБДД часто приглашают его пройти в патрульную машину для составления протокола. Если дело происходит около стационарного поста, то его зовут в служебное помещение. Обязан ли автовладелец ходить «в гости» к полицейским, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Если сотрудник правоохранительных органов вас куда-то зовет для составления протокола, задайте ему прямой вопрос: «Это требование или просьба?» Потому что требовать этого от водителя инспектор ГИБДД по закону не может. Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 гласит, что сотрудник вправе лишь предложить автовладельцу занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.

Так что у вас есть полное право отказаться от подобных приглашений, и в этом случае угрозы полицейского административным арестом на пятнадцать суток за «неповиновение законному распоряжению» будут незаконны. Ведь только требования стража порядка должны выполняться беспрекословно, если они правомерны, а предложения и просьбы всегда можно отклонить. Поэтому ознакомиться с составленным протоколом и подписать его вы имеете право, сидя в своей машине.

Кроме того, даже требовать от водителя покинуть автомобиль инспектор имеет право только после оформления постановления о досмотре или задержании, а также в случае отстранения гражданина от управления транспортным средством. Например, если установлен факт наличия алкоголя в его крови. В остальных ситуациях, согласно Регламенту ГИБДД, страж порядка может только предложить ему выйти из машины.

Вы имеете право отказаться это сделать, даже если представитель правоохранительных органов подозревает, что вы нетрезвы. Дунуть в алкотестер вы можете, не покидая из салона, но при положительном результате вам уже придется выйти.

К тому же, согласно регламента, полицейский имеет право просить вас покинуть автомобиль для сверки номеров агрегатов и узлов, для участия в процессуальных действиях, для досмотра салона и багажника, для устранения технической неисправности авто, нарушения правил перевозки грузов, а также когда поведение водителя «создает угрозу личной безопасности сотрудника». Конечно, в подобных случаях не стоит руководствоваться только одними принципами. Ведь просьба гаишника может быть вполне убедительна: например, когда требуется оказать помощь людям, пострадавшим в ДТП.

автоправо, ПДД, дорога, ГИБДД
20 апреля 2018
168
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы