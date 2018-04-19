Почему водители скоро массово откажутся от «андроидов»

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Некоторые эксперты уверены, что синхронизируя мобильные устройства с мультимедиа автомобиля, мы предоставляем полную картину происходящего с машиной и на ее борту Большому брату. За автомобилистами идет глобальная слежка.
Мирон Горин

Конечно, не исключено, что вброс в медиа-пространство иноформации о том, что программное обеспечение Android поглощает и отправляет на серверы Google ключевую информацию с бортовых показателей автомобиля инициировали конкуренты из Apple. Но как бы там ни было, в интернетах стали поговаривать о такой возможности все чаще.

Впрочем, посредством видеокамеры, GPS и интернета в том же мобильнике разработчики софта или те, кто их попросит о предоставлении такого доступа, могут спокойно себе наблюдать со звуком за происходящим по ту сторону девайса. Разумеется, вы об этом никогда не узнаете.

А тот факт, что все свои личные данные, включая пароли и фотографии, пользователи все чаще хранят в заметках и прочих облаках виртуальных сервисов, по определению ставит безопасность этой информации под сомнение. Ознакомиться со сведениями, хранящимися в планшете, компьютере или смартфоне того или иного «юзера», могут как авторы программного обеспечения и тому подобные системные администраторы, так и мошенники и прочие кибер-аферисты.

Хотя, естественно, производители гаджетов во всеуслышание кричат о конфиденциальности и защищенности своих продуктов и используемых клиентами данных.

Фото: АвтоВзгляд

Не зря же для первых лиц нашей страны высококвалифицированные специалисты разработали собственные смартфоны, пусть и на основе продукции грандов мировой IT-индустрии.

Да что там, если тот же GPS-модуль, включая трекер сигнализации и даже приемник, встроенный в портативные видеорегистратор или радар-детектор, могут вполне себе легко предоставлять кому-то там ваши личные данные. Например, точное местоположение, текущую и среднюю скорость. А если речь идет о движении на автомобиле, то они расскажут третьим лицам и о выполняемых вами маневрах за рулем, и даже о разговорчиках в салоне.

Наши власти, поголовно заставив автопроизводителей установить в их машины терминалы на базе системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС и срубив на этом колоссальные деньги, по сути оснастили транспортные средства всевидящим оком.

И не за горами тот день, когда при мало-мальском нарушении вас прямо в режиме он-лайн будут штрафовать без всякого суда и следствия. При желании автомобиль даже можно будет дистанционно заглушить или наоборот — завести. А все происходящее в салоне Большой брат сможет в любой момент использовать против вас. На каждого человека будет заведено электронное досье, а ведь известно, что тот, кто владеет информацией — владеет миром.

Фото: АвтоВзгляд

Вероятно, этими же принципами руководствуются специалисты Google, технично поглощающие важные сведения пользователей, в том числе и во время езды на автомобилях. Например, авторитетная японская марка Toyota уже заявила о нежелании использовать в своих машинах приложения Android Auto. К слову, и Apple CarPlay автостроитель тоже не чествует, хотя «яблочный» софт все же приживется на будущих новинках бренда 2019 модельного года.

По заверениям тойотовцев, они намерены обеспечить конфиденциальность информации и о водителях, и об их автомобилях. Стоит напомнить, что еще три года назад вокруг применения «андроидов» за рулем возник некислый скандал. Если iPhone используют данные о том, едет авто или стоит на месте, чтобы автоматически отключать ряд функций в целях безопасности, то девайсы на платформе Android собирают чересчур много информации при каждом новом подключении к штатному головному устройству транспортного средства. В частности, данные о температуре масла и охлаждающей жидкости, оборотах движка и скорости движения.

Правда, представители Google частично опровергли подобные заявления. Возможно, проблема кроется в незащищенности софта, используемого в техническом обеспечении работы встроенной в автомобили Toyota мультимедиа. Так это или нет, а интерес — чей бы он ни был — пробраться в личное пространство жителей планеты Земля носит глобальный характер.

суд, ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, технология, дорога, трасса, ГИБДД
19 апреля 2018
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