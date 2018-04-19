Почему водители скоро массово откажутся от «андроидов»

Конечно, не исключено, что вброс в медиа-пространство иноформации о том, что программное обеспечение Android поглощает и отправляет на серверы Google ключевую информацию с бортовых показателей автомобиля инициировали конкуренты из Apple. Но как бы там ни было, в интернетах стали поговаривать о такой возможности все чаще.

Впрочем, посредством видеокамеры, GPS и интернета в том же мобильнике разработчики софта или те, кто их попросит о предоставлении такого доступа, могут спокойно себе наблюдать со звуком за происходящим по ту сторону девайса. Разумеется, вы об этом никогда не узнаете.

А тот факт, что все свои личные данные, включая пароли и фотографии, пользователи все чаще хранят в заметках и прочих облаках виртуальных сервисов, по определению ставит безопасность этой информации под сомнение. Ознакомиться со сведениями, хранящимися в планшете, компьютере или смартфоне того или иного «юзера», могут как авторы программного обеспечения и тому подобные системные администраторы, так и мошенники и прочие кибер-аферисты.

Хотя, естественно, производители гаджетов во всеуслышание кричат о конфиденциальности и защищенности своих продуктов и используемых клиентами данных.