В России начали принимать заказы на летающий автомобиль от Aston Martin

Кто бы мог подумать, что один из самых, пожалуй, консервативных автопроизводителй бренд Aston Martin решиться на строительство летающего автомобиля! Однак факт остается фактом — в 2020 году первый «автолет» Volante Vision Concept должен поднятся в воздух. И более того — российские автовладельцы уже могут заказать его.
И хотя никаких технических подробностей о суперновинке пока нет, по изображениям можно понять, что это будет все-таки не автомобиль, а именно самолет с возможностью вертикального взлета и посадки. Чудо-технику будущего вооружат гибридной силовой установкой с мощными электромоторами. Так же известно, что в аппарате будут использованы последние достижения авиационно-космической отрасли и современных технологий создания автономных систем управления — машину будет пилотировать автопилот.
Это люксовое средство передвижение (на борт смогут подняться 3—4 человека) ориентировано, понятное дело, на состоятельных господ, добирающихся из загородных особняков в офисы, расположенные в престижных районах городов.
По задумке летательное средство передвижения станет самой практичной альтернативой для городских и междугородних поездок. Сейчас над проектом работают Rolls-Royce и университет Cranfield. За дизайн, понятное дело, отвечает исключительно Aston Martin.
И хотя перспективы использование аппарата в нашей стране не совсем ясны в том числе и с законодательной точки зрения, заинтересованности клиенты уже могут заказать его у единственного в России официального дилеру Aston Martin — компании «Авилон». Что касается цены «кусочка будущего», то она не разглашается.
Кстати сказать, сегодня над летающими авто работает не только Aston Martin, но и Audi, и Porsche, и Airbus, и Boeing и Uber. Да и в России сейчас работают над подобным проектом. Но заявки на покупку принимает только производитель машин для Бонда. Джеймса Бонда.