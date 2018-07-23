В России начали принимать заказы на летающий автомобиль от Aston Martin

По задумке летательное средство передвижения станет самой практичной альтернативой для городских и междугородних поездок. Сейчас над проектом работают Rolls-Royce и университет Cranfield. За дизайн, понятное дело, отвечает исключительно Aston Martin.

И хотя перспективы использование аппарата в нашей стране не совсем ясны в том числе и с законодательной точки зрения, заинтересованности клиенты уже могут заказать его у единственного в России официального дилеру Aston Martin — компании «Авилон». Что касается цены «кусочка будущего», то она не разглашается.

Кстати сказать, сегодня над летающими авто работает не только Aston Martin, но и Audi, и Porsche, и Airbus, и Boeing и Uber. Да и в России сейчас работают над подобным проектом. Но заявки на покупку принимает только производитель машин для Бонда. Джеймса Бонда.