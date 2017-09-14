Франкфурт-2017: словаки презентовали летающий автомобиль

Как сообщил журналистам представитель Aeromobil на моторшоу во Франкфурте, внешне серийная версия летающей машины практически не будет отличаться от представленного прототипа.

В движение автомобиль приводит двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор. Максимальная дальность хода аппарата по дороге составляет порядка 700 километров, в то время как по воздуху можно преодолеть расстояние, равное 750 км.

Aeromobil 4.0 разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. Отметим также, что пиковая скорость машины — 160 км/ч на земле и 360 км/ч в режиме полета.

Даже ориентировочные ценники на словацкий летающий автомобиль пока не называются. Однако по неподтвержденным данным, обзавестись новинкой можно будет, заплатив около 1,5 млн. долларов.