Франкфурт-2017: словаки презентовали летающий автомобиль

Фото: practicalmotoring.com.au
Словацкая компания Aeromobil представила на Франкфуртском автосалоне финальную версию прототипа летающего автомобиля, получившую название 4.0. По предварительным данным, в продажу новинка поступит ближе к 2020 году.
Виктория Базылева

Как сообщил журналистам представитель Aeromobil на моторшоу во Франкфурте, внешне серийная версия летающей машины практически не будет отличаться от представленного прототипа.

В движение автомобиль приводит двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор. Максимальная дальность хода аппарата по дороге составляет порядка 700 километров, в то время как по воздуху можно преодолеть расстояние, равное 750 км.

Aeromobil 4.0 разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. Отметим также, что пиковая скорость машины — 160 км/ч на земле и 360 км/ч в режиме полета.

Даже ориентировочные ценники на словацкий летающий автомобиль пока не называются. Однако по неподтвержденным данным, обзавестись новинкой можно будет, заплатив около 1,5 млн. долларов.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, прототипы, автосалоны, концепты
14 сентября 2017
136
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы