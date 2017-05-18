Первый летающий автомобиль в России разработают в Подмосковье и Красноярске

— Конкурс проводился в два этапа, всего была подана 61 заявка от российских компаний, научных и образовательных учреждений. Победителем конкурса стала компания «ПромСервис» (Истра, Московская область), призером — компания «Флэш-М» (Красноярск), — говорится в сообщении ФПО.

С победителем и призером ФПО планирует заключить соглашение на реализацию проектов летающего автомобиля, после чего будет принято решение о выделении финансирования на 2018−2020 годы за счет средств фонда.

Отмечается, что новый летательный аппарат должен иметь грузоподъемность от ста до тысячи килограммов и быть пригодным как для перевозки грузов, так и для транспортировки пассажиров. Помимо этого, автомобиль необходимо оснастить частично автономной системой управления и «обучить» вертикальному взлету и посадке на небольшой площадке размером до 50×50 метров. Очевидно, машину планируется задействовать в спасательных операциях.