Почему даже гарантийные машины не стоит обслуживать у официальных дилеров

То, что цены у официалов сильно завышены, ни для кого не секрет. В качестве примера приведем стоимость работ по замене передних колодок на Ford Focus, сошедший с конвейера в 2017 году. Столичный дилер попросит за эту несложную процедуру 2900 рублей (без учета самих колодок, естественно), а обычный «серый» автосервис возьмет 800 целковых — то есть, в 3,5 раза меньше. Экономия, что называется, налицо.

Некоторые утверждают, что сотрудники официальных дилерских центров куда более квалифицированы, нежели их коллеги, обслуживающие автомобили в «гаражах». Но и это миф. К примеру, по данным CarFix, требования к механикам, поступающим на службу в «серые» автосервисы, в самом деле попроще. Только это вовсе не значит, что эти люди никогда не видели машин вживую и вообще пришли с «улицы». Многие из них провели у официалов не один год, но сменили место работы, потому что сторонние фирмы платят больше.

«Дилеры, в отличие от гаражей, строго следуют регламентам» — скажете вы. И это правда, они следуют. Да вот только эти самые регламенты не запрещают консультантам в «белых» автоцентрах навариваться на клиентах. Механики в ходе ТО с легкостью выполняют как необходимые, так рекомендуемые — якобы, очень желательные — работы. Или наоборот — чего-то не доделывают: не доливают масло, не меняют фильтры. А почему бы и нет? Машина ведь почти новая, клиент не заметит.