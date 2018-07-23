Почему даже гарантийные машины не стоит обслуживать у официальных дилеров

Фото: tallermecanicoantarina.es
Многие автовладельцы прекращают обслуживаться у официалов, только лишь когда истекает заводская гарантия на их машины. До этого момента они вынуждены «подкармливать» дилеров, дабы им в случае чего не отказали в бесплатном ремонте. И лишь единицы знают о том, что даже совсем новенький авто, недавно покинувший шоу-рум, можно возить в гараж «к дяде Пете», не опасаясь «слететь с гарантии».
Виктория Базылева

Классическая ситуация: клиент приобретает свежий авто у официального дилера, а, скажем, багажник на крышу с целью экономии своих кровно нажитых устанавливает в стороннем сервисе. Через некоторое время он сталкивается с проблемами при запуске двигателя и, что логично, обращается в автосалон, где покупал свою ласточку. Но в гарантийном ремонте герою этой истории отказывают: мол, дефект то заводской, да вот только вы прибегали к услугам «серых» СТО, а значит бесплатный ремонт вам не положен.

Как бы не так! Согласно ст. 13, 16 и 18 закона «О защите прав потребителей», а также ст. 209 и 476 ГК РФ, дилер имеет право развернуть автовладельца только в том случае, если докажет, что между действиями клиента и неисправностью есть взаимосвязь. Вряд ли на работу той же системы зажигания повлияла установка багажного бокса на крышу. И другой вопрос, когда вместо конструкции для перевозки поклажи была внедрена дополнительная сигнализация, подразумевающая вмешательство в систему электрооборудования.

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То же самое касается технического обслуживания. Если автовладелец пропустил ТО-1 или сделал его в гараже, а в дальнейшем у него возникли проблемы с коробкой передач, масло в которой по регламенту меняется не раньше, чем через 35 000 км (а у многих машин и того позже), он может рассчитывать на гарантийный ремонт. Дилер отказывает? Тогда следует воспользоваться пошаговой инструкцией портала «АвтоВзгляд» — в этом материале говорится о том, что делать, когда автоцентр пытается уклониться от своих обязательств.

Наверняка, есть и те, кто задается вопросом: а зачем вообще пользоваться услугами каких-то подозрительных, небезопасных автосервисов, если есть официальные дилеры, сертифицированные представительством марки в стране. Смысла уходить на «серые» СТО в самом деле нет — но только тем, чья ежемесячная зарплата исчисляется сотнями тысяч рублей. Остальные же стараются экономить, и не переплачивать у официалов за кофе и в зоне отдыха.

Фото: www.pixabay.com

То, что цены у официалов сильно завышены, ни для кого не секрет. В качестве примера приведем стоимость работ по замене передних колодок на Ford Focus, сошедший с конвейера в 2017 году. Столичный дилер попросит за эту несложную процедуру 2900 рублей (без учета самих колодок, естественно), а обычный «серый» автосервис возьмет 800 целковых — то есть, в 3,5 раза меньше. Экономия, что называется, налицо.

Некоторые утверждают, что сотрудники официальных дилерских центров куда более квалифицированы, нежели их коллеги, обслуживающие автомобили в «гаражах». Но и это миф. К примеру, по данным CarFix, требования к механикам, поступающим на службу в «серые» автосервисы, в самом деле попроще. Только это вовсе не значит, что эти люди никогда не видели машин вживую и вообще пришли с «улицы». Многие из них провели у официалов не один год, но сменили место работы, потому что сторонние фирмы платят больше.

«Дилеры, в отличие от гаражей, строго следуют регламентам» — скажете вы. И это правда, они следуют. Да вот только эти самые регламенты не запрещают консультантам в «белых» автоцентрах навариваться на клиентах. Механики в ходе ТО с легкостью выполняют как необходимые, так рекомендуемые — якобы, очень желательные — работы. Или наоборот — чего-то не доделывают: не доливают масло, не меняют фильтры. А почему бы и нет? Машина ведь почти новая, клиент не заметит.

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23 июля 2018
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