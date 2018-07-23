Почему даже гарантийные машины не стоит обслуживать у официальных дилеров

Классическая ситуация: клиент приобретает свежий авто у официального дилера, а, скажем, багажник на крышу с целью экономии своих кровно нажитых устанавливает в стороннем сервисе. Через некоторое время он сталкивается с проблемами при запуске двигателя и, что логично, обращается в автосалон, где покупал свою ласточку. Но в гарантийном ремонте герою этой истории отказывают: мол, дефект то заводской, да вот только вы прибегали к услугам «серых» СТО, а значит бесплатный ремонт вам не положен.
Как бы не так! Согласно ст. 13, 16 и 18 закона «О защите прав потребителей», а также ст. 209 и 476 ГК РФ, дилер имеет право развернуть автовладельца только в том случае, если докажет, что между действиями клиента и неисправностью есть взаимосвязь. Вряд ли на работу той же системы зажигания повлияла установка багажного бокса на крышу. И другой вопрос, когда вместо конструкции для перевозки поклажи была внедрена дополнительная сигнализация, подразумевающая вмешательство в систему электрооборудования.