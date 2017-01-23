Какие мотоциклы предпочли россияне в 2016 году

В ТОП-5 самых успешных брендов вошли Racer, BMW, Stels, Irbis и Yamaha. При этом если первые четыре марки преодолели отметку в 1000 проданных мотоциклов, то японцы реализовали только 772 экземпляра.

Если же говорить о моделях, то тут безоговорочно лидируют российские Racer RC250, Stels Desna и Racer RC200. В ТОП-5, хотя и с большим отрывом от первой тройки, вошли Yamaha YBR и BMW R1200GS. Что, впрочем, не сильно удивляет если учесть, что отечественные «дорожники» стоят в диапазоне от 74 000 до 120 000 рублей, а тот же немецкий «эндуро» — больше 1 000 000 «деревянных».