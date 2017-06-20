В продаже появились ограниченные серии BMW M4 и S1000R

Нейкед-байк BMW S1000R Competition щеголяет карбоновыми деталями в облицовке бензобака, переднего и заднее крыла, а также ветрового щитка и кожуха цепи. Массу мотоцикла удалось уменьшить за счет использования кованых колесных дисков и подножки. Эти же особенности положительно влияют на поведение мотоцикла в предельных режимах во время заездов на гоночном треке. Рычаги тормоза и сцепления, защищенные спереди гардами HP, позволяют управлять байком еще более активно и точно.

Мощность S1000R составляет 165 л. с. Уже в базе он оснащается титановым глушителем, а также квикшифтером Pro HP, позволяющим быстро переключать передачи без выжима сцепления. Всего будет изготовлено 7 эксклюзивных мотоциклов по цене 1 550 000 рублей.

Одновременно стартовали продажи 23 спортивных автомобилей M4. Они окрашены в те же цвета: 15 — в Laguna Seca Blue, 8 — в Speed Yellow. Все они получат расширенный набор опций и специальную отделку М Performance, а также особые колесные диски Style 666. При мощности двигателя в 450 л. с. купе разменивает первую сотню за 4 секунды. Удобные профилированные сиденья способны удерживать тело пилота в крутых виражах. Интерьер отделан кожей Merino, а в экстерьере использованы карбоновые аксессуары — передний сплиттер, обтекатели боковых зеркал, накладки порогов, задний диффузор и спойлер, а также декоративная крышка двигателя. Цена такой М4 составляет внушительные 6 850 000 рублей.