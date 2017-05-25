BMW представляет гоночное купе M4 GT4

Сразу стоит отметить, что под капотом BMW M4 GT4 трудится трехлитровый 431-сильный мотор, агрегатированный с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Силовой агрегат баварцы позаимствовали у обычных серийных моделей, разумеется, адаптировав его под условия гонок класса GT4.

Как сообщает Motor1, BMW M4 GT4 оснащен спортивными стабилизаторами, перенастроенной тормозной системой, аэродинамическим обвесом, а также подвеской с регулируемыми амортизаторами Ohlins. А в качестве материалов для изготовления капота, крыши и дверей автомобиля использовались композиты.

Дебют новинки состоится в грядущие выходные в рамках гонки на выносливость «24 часа Нюрбургринга». BMW планирует начать продажи купе спортивным командам уже в следующем году — ценник на M4 GT4 стартует с отметки в 169 000 евро.