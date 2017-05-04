Российские продажи новых мотоциклов упали на 36%

По данным агентства «Автостат», наибольшим спросом у россиян пользуются мотоциклы марки BMW, в пользу которых сделали выбор 175 покупателей. На второй строчке рейтинга расположились байки Harley Davidson, которые разошлись тиражом в 93 экземпляра. Третьей стала компания Kawasaki, продавшая в нашей стране 78 мотоциклов. А замыкают лидерскую пятерку китайцы Racer (59 штук) и австрийцы KTM (46 экземпляров).

Положительная динамика по итогам первого квартала наблюдается у производителей Kawasaki (+169,0%), Motoland (+77,8%), KTM (+58,6%) и Triumph (+7,7%), а вот наиболее заметное падение продаж зафиксировано у Yamaha (-67%) и Stels (-72,1%).

Отметим также, что самыми популярными моделями мотоциклов по результатам января-марта стали BMW R1200GS, S1000RR и R1200R, а также KTM Duke и Kawasaki KLX.