St. Petersburg Harley Days: что объединяет внедорожники и мотоциклы

Одно из крупнейших международных мотоциклетных событий — фестиваль St. Petersburg Harley Days — пройдет на площади Островского с 3 по 6 августа. Harley-Davidson и Mitsubishi подготовили для гостей мероприятия насыщенную музыкальную и развлекательную программу. В частности, посетители смогут пройти тест-драйвы новых «Харлеев» и дизельного Mitsubishi Pajero Sport, поучаствовать в конкурсе авторских мотоциклов CUSTOM BIKE SHOW, а также посмотреть фигурную и трюковую езду. Кроме того, в рамках фестиваля состоится парад-карнавал оригинальных транспортных средств CRAZY WHEELS, конкурс мотошлемов и многое другое.

Главным же событием St. Petersburg Harley Days станет торжественный мотопарад с Дворцовой площади, который будут сопровождать автомобили Mitsubishi. Возглавит колонну пикап L200, а в качестве автомобилей сопровождения выступят Outlander и Pajero Sport.