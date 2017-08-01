St. Petersburg Harley Days: что объединяет внедорожники и мотоциклы

Фото: Mitsubishi
В Санкт-Петербурге в грядущий уикенд состоится один из крупнейших мотофестивалей — St. Petersburg Harley Days. Посетители мероприятия смогут не только полюбоваться мощными байками, но и поучаствовать во внедорожном тест-драйве Mitsubishi Pajero Sport, укомплектованного новым дизельным мотором.
Виктория Базылева

Одно из крупнейших международных мотоциклетных событий — фестиваль St. Petersburg Harley Days — пройдет на площади Островского с 3 по 6 августа. Harley-Davidson и Mitsubishi подготовили для гостей мероприятия насыщенную музыкальную и развлекательную программу. В частности, посетители смогут пройти тест-драйвы новых «Харлеев» и дизельного Mitsubishi Pajero Sport, поучаствовать в конкурсе авторских мотоциклов CUSTOM BIKE SHOW, а также посмотреть фигурную и трюковую езду. Кроме того, в рамках фестиваля состоится парад-карнавал оригинальных транспортных средств CRAZY WHEELS, конкурс мотошлемов и многое другое.

Главным же событием St. Petersburg Harley Days станет торжественный мотопарад с Дворцовой площади, который будут сопровождать автомобили Mitsubishi. Возглавит колонну пикап L200, а в качестве автомобилей сопровождения выступят Outlander и Pajero Sport.

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1 августа 2017
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