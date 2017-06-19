Кроссовер Mitsubishi Outlander стал еще дешевле в кредит

Новые правила и новые условия отечественного автомобильного рынка подстегнули автопроизводителей привозить в Россию не только новые модели, но и новые финансовые механизмы. Благодаря работе дочерних банков и специальным условиям приобрести автомобиль в кредит будет стоить значительно дешевле, чем еще год назад.

Так, при покупке кроссовера Mitsubishi Outlander по программе трейд-ин, в кредит сроком от 2-х до 3-х лет с первоначальным взносом 50%, маркетинговая ставка составляет 0%. Это предложение позволяет покупателям возместить все затраты на финансирование кредита за счет соразмерного снижения цены на приобретаемый автомобиль.

Воспользоваться предложением можно c 21 июня до 30 июня 2017 года. Тенденция, несомненно положительная, ведь такими темпами Россия вполне может дойти до японской ситуации, суть которой заключается в том, что банк приплачивает заемщику, если тот пользуется кредитными продуктами.