Могут ли оштрафовать водителя за отсутствие страховки два раза за день

osagoonline.info
КоАП утверждает, что за одно и то же административное правонарушение нельзя наказывать неоднократно. Однако многие автовладельцы совершенно не правильно понимают, как это положение закона работает на практике. И особенно в этой юридической новелле, как выяснил портал «АвтоВзгляд», путаются водители, ездящие без ОСАГО.
Максим Строкер

Среди автомобилистов распространено убеждение, что если тебя остановил инспектор ГИБДД и обнаружив отсутствие полиса ОСАГО, выписал штрафной протокол, то до конца текущего дня ты можешь спокойно ездить без страховки, не опасаясь повторных штрафов. В качестве доказательства своей правоты некоторые из приверженцев этой теории даже цитируют пункт пятый статьи 4.1 КоАП РФ, который гласит, что «никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение». Это верно. Но только не в случае с отсутствием ОСАГО. Портал «АвтоВзгляд» разбрался в этом правовом механизме.

Пункт 2 статьи 19.2 Закона РФ «О безопасности дорожного движения» гласит, что эксплуатация машины без оформления страховки запрещена. Штраф за езду без полиса обязательного страхования ответственности прописан в статье 12.37 КоАП РФ и составляет 800 рублей. Напомним кстати, что если заплатить его в 20-дневный срок с момента вынесения постановления, то можно получить 50-процентную скидку, то есть обойтись 400 рублями. Представим ситуацию. Вот едет машина по дороге, ее останавливает сотрудник ДПС и при проверке документов обнаруживает, что авто эксплуатируется в нарушение закона «О БДД».

juristpomog.com

Водитель получает в руки постановление о штрафе за это. И что он дальше делает? Правильно: трогается с места и едет. То есть, выражаясь юридическим языком, опять начинает эксплуатацию ТС. Иначе говоря, совершает новое правонарушение, подпадающее под 12.37 КоАП РФ и грозящее еще одним постановлением на сумму в 800 рублей. Таким образом, каждый из сотрудников ГИБДД, который остановит водителя без полиса ОСАГО в течение дня, просто обязан оштрафовать нарушителя. Это может произойти и однажды, и дважды, и хоть 10 раз в течение одной поездки.

Никого же не возмущает, что за превышение скорости можно схлопотать десяток штрафов в течение дня с разных камер автоматической фиксации. А то как хорошо было бы: нарушил, скажем, с утра на 500 рублей (превысив на 20−40км/ч) и дальше весь день можешь «летать» под камерами совершенно «бесплатно»! Другими словами, с точки зрения нарушения закона «О безопасности дорожного движения» и КоАП, езда без полиса принципиально не отличается от систематического нарушения скоростного режима.

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1 августа 2017
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