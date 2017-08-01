Могут ли оштрафовать водителя за отсутствие страховки два раза за день

Среди автомобилистов распространено убеждение, что если тебя остановил инспектор ГИБДД и обнаружив отсутствие полиса ОСАГО, выписал штрафной протокол, то до конца текущего дня ты можешь спокойно ездить без страховки, не опасаясь повторных штрафов. В качестве доказательства своей правоты некоторые из приверженцев этой теории даже цитируют пункт пятый статьи 4.1 КоАП РФ, который гласит, что «никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение». Это верно. Но только не в случае с отсутствием ОСАГО. Портал «АвтоВзгляд» разбрался в этом правовом механизме.

Пункт 2 статьи 19.2 Закона РФ «О безопасности дорожного движения» гласит, что эксплуатация машины без оформления страховки запрещена. Штраф за езду без полиса обязательного страхования ответственности прописан в статье 12.37 КоАП РФ и составляет 800 рублей. Напомним кстати, что если заплатить его в 20-дневный срок с момента вынесения постановления, то можно получить 50-процентную скидку, то есть обойтись 400 рублями. Представим ситуацию. Вот едет машина по дороге, ее останавливает сотрудник ДПС и при проверке документов обнаруживает, что авто эксплуатируется в нарушение закона «О БДД».