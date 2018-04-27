«Урал» выпустил новый мотоцикл: бутылка водки уже в «базе»

Нет, «Урал» ни в коем случае не пропагандирует пьянство за рулем — консервы, бутыль с водкой под символичным названием «Первая помощь» и жевательная резинка идут в качестве ироничного бонуса к бортовой аптечке. Мотоцикл Ural Ambassador Limited Edition выпущен в честь 75-летия легендарной марки.

Рама выкрашена в оригинальный бронзовый цвет, а движок и коробка передач — в черный. Ветровое стекло установлено отныне не только для водителя, но и для пассажиров люльки.

Кроме того, байк может похвастать специальным бампером для коляски, седлом а-ля эндуро, резиновым непромокаемым ковриком, а также набором фирменных инструментов. На принадлежность мотоцикла к эксклюзивному изданию указывают оригинальные шильдики и таблички.

В качестве силового агрегата задействован 750-кубовый оппозитник мощностью 42 «лошадки», а в связке с ним работает четырехскоростная коробка передач.