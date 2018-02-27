Hyundai Creta: все дело в улитках

Фото avtovzglyad.ru
После ночных −26 полуденные −16 казались африканским зноем, но к Hyundai Creta я все же подходил с некоторыми сомнениями: заведется ли продрогший на морозе «кореец»? Однако опасения оказались напрасными: поворот ключа — и машина готова к броску в 140 км. Едем в Переславль-Залесский, на улиточную ферму.
Александр Ростарчук

Этот небольшой городок в Ярославской области — отличное место, чтобы провести уик-енд или короткие праздники в дали от опостылевшего мегаполиса. Вроде и рядом с Москвой, но и достаточно далеко, чтобы накрыть тебя тишиной, чистым воздухом, преданьями старины глубокой и не хитрыми, но весьма приятными провинциальными развлечениями.

Эти 140 км Hyundai Creta взяла играючи, покорив их меньше, чем за два часа. И в очередной раз порадовала своей адаптированностью к холодной России. Салон после ночного дубака прогрелся за считанные минуты; подогрев руля и сидений сработал исправно. А что еще надо в зимнем путешествии?

Фото avtovzglyad.ru

Одним словом, в два часа дня мы уже обедали в лучшем, пожалуй, местном ресторане «Попов луг». Трапезничали фаршированной щукой и жареной уткой — пальчики оближешь! Правда, заказывать их надо минимум за сутки до визита — повара колдуют над этим блюдами довольно долго. Цены, правда, кусаются: рыба, дичь, соленья-маринады и кувшин отменного клюквенного морса встали нам в без малого 10 000 рублей, однако для компании в шесть-семь человек выходит не так уж и дорого. Рекомендую.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

А затем Creta понесла нас на другой конец города к лежащему на берегу Плещеева озера двенадцатитонному «Синему камню», которому еще язычники поклонялись. Этот валун считается местом силы, да к тому же, говорят, подлечивает от многих хворей. Не знаю, не пробовал поклонятся идолищу, но некоторые несознательные граждане рискуют даже полежать на нем. За проход к «святыне» местные власти берут по 50 рублей с человека, многодетным и другим инвалидам — 50-процентная скидка. На мой взгляд, куда лучше в любую погоду окунуться в святой источник у близлежащего Никитского мужского монастыря (обязателен к посещению) — здесь случаев чудесного исцеления зафиксировано немало.

А по дороге к валуну стоят торговые ряды, где неожиданно можно найти весьма забавные сувениры. Правда, автостоянки нет — машины оставляют на обочинах. Нам попалось «парковочное место» под полуметровым слоем снега. Но «Крета» с проблемой справилась играючи — все-таки 190 мм дорожного просвета, полный привод, да какая-никакая блокировка муфты подключения заднего моста.

Фото avtovzglyad.ru

Кстати сказать, с парковками в Переславле проблема — их, по сути, и нет (как не сумел я отыскать и работающую в праздничные дни автомойку, так что Hyundai Creta пришлось фотографировать как есть, без прикрас). Однако у любой практически точки туристического притяжения место для машины находится всегда. И агроферма «Улитка» в этом смысле не исключение.

А посетить этих милых моллюсков я рекомендую настоятельно. Во-первых, вы узнаете настолько удивительные факты о них и их роли в жизни человека, что диву дадитесь. Во-вторых, испытаете невиданный азарт, поставив последнее, на улиточных бегах. В-третьих, насладитесь их удивительным вкусом («звери» подаются под изысканным фирменным соусом хозяина фермы Алексея Дьячкова). И, наконец, здесь вы сможете купить удивительную — и омолаживающую, и лечебную — косметику, в которой муцина (если вы понимаете, о чем я) в сто раз больше, чем в аналогичных корейских снадобьях, но по очень вменяемой цене.

Фото avtovzglyad.ru

…Обратно в Москву Hyundai Creta везла нас мучительно долго. Нет, мощности 2-литрового движка вполне хватало и для достаточно уверенных обгонов во всем, практически, скоростном диапазоне, и для езды на крейсерских скоростях. Однако число аварий по пути следования просто зашкаливало — расслабленные переславскими радостями бытия водители колошматили друг друга и отбойники почем зря…

автопутешествие, автотуризм, дорога
27 февраля 2018
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