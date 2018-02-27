Hyundai Creta: все дело в улитках

Этот небольшой городок в Ярославской области — отличное место, чтобы провести уик-енд или короткие праздники в дали от опостылевшего мегаполиса. Вроде и рядом с Москвой, но и достаточно далеко, чтобы накрыть тебя тишиной, чистым воздухом, преданьями старины глубокой и не хитрыми, но весьма приятными провинциальными развлечениями.

Эти 140 км Hyundai Creta взяла играючи, покорив их меньше, чем за два часа. И в очередной раз порадовала своей адаптированностью к холодной России. Салон после ночного дубака прогрелся за считанные минуты; подогрев руля и сидений сработал исправно. А что еще надо в зимнем путешествии?