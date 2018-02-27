Почему новая и сильно подорожавшая Toyota Camry приедет к нам еще не скоро

Фото: Toyota
Сведения о скором появлении в России Toyota Camry нового поколения в официальном представительстве марки комментировать отказываются. И, вероятно, совсем не потому, что хотят сохранить интригу. Похоже, у японцев вновь возникли сложности. Причем довольно большие.
Вячеслав Василенко

Помните, как в январе прошлого года в базе Росстандарта появился документ одобрения типа транспортного средства на новый компактный кроссовер Toyota C-HR? Уже забыли? Еще бы, ведь новинка в продажу так до сих пор и не поступила. И не факт, что поступит.

Вон патент на промышленный образец новой Chevrolet Niva и документы ее сертификации в базе числились с 2014-го года, и что? Проект по запуску автомобиля остановлен. Такая же участь может постигнуть и «Тойоту». Конечно, речь не идет о проблемах финансирования, как в случае с GM-AVTOVAZ, но так или иначе трудности есть. А возникли они — по информации источника портала «АвтоВзгляд» — из-за ценообразования. Как следствие — на обсуждение встал вопрос о целесообразности вывода этого автомобиля на рынок.

Не удивительно, ведь маленький кроссовер по цене, превышающей Toyota RAV4, вряд ли будет пользоваться популярностью у наших соотечественников. А ради имиджа выкатывать новинку прагматичные японцы, судя по всему, не спешат.

Похожая ситуация и с бизнес-седаном Camry, который по оценкам экспертов окажется ощутимо дороже авто нынешней генерации, что может обрушить его продажи. К примеру, на Украине новое поколение модели предлагается за 796 500 гривен, что в переводе на наши деньги составляет немногим меньше 1 650 000 рублей. Стоит отметить, что речь идет о базовой версии авто (сейчас цена текущей генерации стратует в России с 1 377 000 «деревянных»). Топовая же берет начало от 1 039 200 гривен, а это — мама, дорогая! — без малого 2 150 000 в российской валюте.

Не последнюю роль для бренда (в том числе и для его имиджа) играет риск навсегда потерять пальму первенства в своем сегменте, уступив лидерство корейцам. К слову, в январе KIA Optima уже опередила японский седан по объему реализации, а к концу года в Россию приедет обновленная «Оптима» с новыми плюшками, но в том же ценовом диапазоне. Оружие — что надо.

Тут же крутится дебютировавшая по осени Hyundai Sonata, являющаяся на сегодняшний день самым выгодным предложением в классе. В общем, как уже было сказано, корейцы свой шанс подмять под себя и этот сегмент явно не упустят. Вот, видимо, и думают за рюмочкой сакэ ребята из Страны восходящего солнца о локализации, дающей льготы на ввоз комплектующих, о конкурентной среде, да о желании выстрелить, но не продешевить.

А пока в штаб-квартире марки согласовывают с нашей стороной рыночно-финансовый вопрос, в Росстандарте всплыл пресловутый документ одобрения типа транспортного средства, официально раскрывающий уже давно не покрытую мраком тайну о спецификациях Toyota Camry для российского рынка.

Когда авто нового поколения все же поступит в продажу (японцы официально пообещали представить седан до конца года), купить его можно будет все с теми же старыми, но не всегда добрыми в плане расхода «горючки» моторами. В их числе — базовый 150-сильный агрегат, более мощный движок о 181 «лошадях» и топовый V6, дефорсированный для нашего брата до 249 сил.

Единственным новшеством станет восьмискоростная гидромеханическая коробка передач, да и то — трудиться она будет совместно лишь со старшим двигателем. Остальным по-прежнему положен шестидиапазонный «автомат».

Сомнений нет, что будущая Camry, построенная на новой модульной платформе TGNA, будет безопаснее и комфортабельнее предшественницы — не в последнюю очередь благодаря лазерной сварке и усиленным лонжеронам, а также улучшенной шумоизоляции и замене задней подвески типа McPherson на «многорычажку». Теоретически лучше должно быть и рулевое управление: скажем спасибо японским инженерам за перемещение электроусилителя с рулевого вала на рейку.

За счет увеличенной на 50 мм колесной базе задние пассажиры получат дополнительное пространство для ног. Это прекрасно, но вместе с тем плохо, что пожертвовать пришлось объемом багажного отсека, который теперь составляет 493 литра вместо прежних (читай — нынешних) 506 литров. Уменьшился и на 10 мм дорожный просвет — отныне он на 5 мм меньше, чем у той же KIA Optima и на 15 мм — чем у конкурентки-соотечественницы Mazda6. Последняя, кстати, тоже претерпела обновление, и ее появление в России уже не за горами. По всей видимости, туго придется тойтовцам со своей новинкой. Соперники не дремлют.

Быть может, лучше не дергать судьбу за ухо, а тихо-мирно продавать текущую Camry, пока она все еще неплохо покупается? А уж как поступят японцы, узнаем в апреле — некоторые источники утверждают, что российский запуск новинки намечен на середину весны. Хотя учитывая все вышесказанное, верится в это с трудом.

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27 февраля 2018
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