Почему новая и сильно подорожавшая Toyota Camry приедет к нам еще не скоро

Помните, как в январе прошлого года в базе Росстандарта появился документ одобрения типа транспортного средства на новый компактный кроссовер Toyota C-HR? Уже забыли? Еще бы, ведь новинка в продажу так до сих пор и не поступила. И не факт, что поступит.

Вон патент на промышленный образец новой Chevrolet Niva и документы ее сертификации в базе числились с 2014-го года, и что? Проект по запуску автомобиля остановлен. Такая же участь может постигнуть и «Тойоту». Конечно, речь не идет о проблемах финансирования, как в случае с GM-AVTOVAZ, но так или иначе трудности есть. А возникли они — по информации источника портала «АвтоВзгляд» — из-за ценообразования. Как следствие — на обсуждение встал вопрос о целесообразности вывода этого автомобиля на рынок.

Не удивительно, ведь маленький кроссовер по цене, превышающей Toyota RAV4, вряд ли будет пользоваться популярностью у наших соотечественников. А ради имиджа выкатывать новинку прагматичные японцы, судя по всему, не спешат.