Баха «Великая степь-Дон»: финальный прогон

Баха «Великая степь-Дон» выступила последней репетицией перед стартующем в июле «Шелковым путем» — главной гонкой сезона для российских ралли-рейдов. Волгоградский этап никогда не был легкой прогулкой. Трехмерная трасса, жесткие повороты и легендарная «песочница» собрали свою «жатву» — до финиша добрались далеко не все. Среди тех, кто прибыл в закрытый парк на тросе, было как никогда много признанных лидеров.
Максим Строкер

Традиционный ажиотаж в первый день гонки отдавал грустными нотками: покорять волгоградскую степь приехали далеко не все. Всего два представителя «Синей армады», только один грузовик «ГАЗ Рейд Спорт», единицы самостоятельных участников. Грохочущий парк, расположенный на отшибе с ласковым именем «Максимка», в этом году был мал и скуден. Увы, подготовка к «Шелковому пути» в самом разгаре, многие команды не рискнули принять участие в волгоградской мясорубке всего за месяц до ключевого и важнейшего мероприятия всего гоночного года.

Вместо ралли кросс

К тому же откровенно начудили организаторы. Пока легенда раллийной картографии Сергей Таланцев доделывал маршрут «ШП», для волгоградского этапа чертили трек не столь опытные товарищи. В результате пролог отчего-то решено было провести на трассе для кроссовых мотоциклов, где внедорожники и тем более грузовики смотрелись комично, а первый и последний спецучасток в степи отличались лишь направлением движения. Видимо, мысли ответственных лиц из РосРР витают сейчас там же, где прокладывает путь Таланцев.

Будем откровенны, и сами волгоградцы не окружили мероприятие вниманием в этом году. По лагерю одиноко бродил легендарный Чагин, триумфатор крымского этапа Потапов в уединении наслаждался шашлыком, а весь зрительский интерес сосредоточился на барышнях новой китайской команды BFCEC. Да и самих зрителей было меньше обычного — особо печально это зрелище выглядело после Крыма, где людской поток буквально смывал спортсменов вместе с их автомобилями.

К бою готовы

Грузовики и «кибитки» не собрали кворум и поехали вне зачета. А вот участники двух самых популярных и массовых категорий — T1 и Raid Sport — сошлись в схватке за очки. Еще бы, ведь в «прототипах» поехал сам Успенский, а острое, граничащее с ненавистью, соперничество в «Рейд спорт», прошлый этап лишь распалил: теперь в дуэль между братьями Каструковыми и неуступчивым Вилцансом втиснулась «НИВА» Александра Потапова. Схватка обещала море острых впечатлений, и старт ранним утром субботы эти ожидания не обманул.

Уже первые километры, прошедшие по пережженной солнцем и крепкой, как новый московский бордюр, глине доставили целый ассортимент эмоций. И не только зрителям. Стартовый отрезок стал последним в этот гоночный викенд местом, где можно было заметить BMW X3 прописного лидера отечественных ралли-рейдов Виктора Хорошавцева из ASPEC MOTORSPORT. Сход прототипа оформили уже после СУ3. Потапов, приучивший нас к неистовой скачке по прямой, ехал неуверенно и даже скромно, забыв уже видимо о своих недавних достижениях. Алдис Вилцанс и вовсе пропустил вперед несколько участников и буквально крался, словно боясь оказаться застуканным за проказой. Mitsubishi L200 латыша был явно нездоров.

За лесом болото

Степь сменилась сначала лесополосой, в которой имелось болото, ставшее местом отдыха Бориса Гадасина, вытащить которого смог только гоночный КамАЗ, а потом пришел черед главного волгоградского «Диснейленда» — Арчединской песочницы. Проехать это препятствие без потерь могут лишь очень опытные или очень везучие пилоты. Несмотря на проливные дожди и кажущуюся плотность, участники пелотона мгновенно закапывались, даже несмотря на стравленные до половины атмосферы покрышки BF Goodrich.

Наступало время «ГАЗелей» команды «ГАЗ Рейд Спорт»: Коструковы как никто умеею наверстывать упущенное и забирать свое именно в песках, где их Cummins нет равных. Так и произошло: в пустыне окончательно сошел с дистанции не только Вилцанс, но и Потапов. Диагноз для обоих автомобилей — смерть коробки передач, вызванная повышенным давлением на педаль газа в песочнице. В субботу Волгоградскую область накрыл сущий ураган, срывающий с места барханы песка и пыли. Много раз проклинал свой новый «баварский тандем» Александр Потапов, который, по заверению очевидцев, просидел в ожидании эвакуации еще семь часов.

Впрочем, радость «газовцев» тоже была преждевременной: шедший первым Александр Коструков получил внезапные технические проблемы и дошел до финиша с мощной пенализацией, а Михаил Коструков подпалил сцепление, срезал дистанцию, отчего недобрал контрольных точек и тоже получил временной штраф. В результате братья скатились на третье и четвертые места в финальном створе зачета «Рейд Спорт». «Серебро» в категории праздновал экипаж Черкесова и Простакова, а вершину подиума заняли Максим Кирпилев и Олег Тюпенкин. Таким образом, команда VIRAZH оформила дубль.

Когда улеглась пыль

Дорого обошлась гонка и пелотону Т1: помимо Хорошавцева, сошел и Сергей Успенский, не успевший в полной мере вкусить радости рейда. После выхода из борьбы лидеров, первое место в Т1 безальтернативно заняли братья Новиковы, которые «привезли» три минуты первому в своем классе и второму в общем зачете КамАЗу Айрата Мардеева, а вторая строчка Т1 досталась флагману VIRAZH Алексею Черкесову на Nissan NP300. Бронза в «прототипах» отправляется в Санкт-Петербург вместе с Борисом Гадасиным и Дмитрием Павловым.

Капитан банды «ГАЗ Рейд Спорт», завоевавшей в итоге третью командную строчку, Вячеслав Субботин нашел повод для оптимизма после неудачной в целом гонки:

– Да, сегодня от нас вновь отвернулась спортивная фортуна, мы недобрали медалей и очков в общую копилку, хотя должны были занимать вершину подиума. Так бывает. Но программа-минимум выполнена: все машины дошли до финиша, а наш юный пилот Егор Охотников занял пятое место в Т1 и заработал свои первые очки. Гонка стала для нас финальным прогоном перед «Шелковым путем», и команда сразу после награждения отправляется на базу в Ульяновск, чтобы начать подготовку к большом марафону. «Великая степь-Дон» традиционно тяжело для нас складывается, но, как говорится, тяжело в учении — легко в бою! К «Шелковому пути» мы будем готовы и покажем свой лучший результат…

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8 июня 2017
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