Баха «Великая степь-Дон»: финальный прогон

Традиционный ажиотаж в первый день гонки отдавал грустными нотками: покорять волгоградскую степь приехали далеко не все. Всего два представителя «Синей армады», только один грузовик «ГАЗ Рейд Спорт», единицы самостоятельных участников. Грохочущий парк, расположенный на отшибе с ласковым именем «Максимка», в этом году был мал и скуден. Увы, подготовка к «Шелковому пути» в самом разгаре, многие команды не рискнули принять участие в волгоградской мясорубке всего за месяц до ключевого и важнейшего мероприятия всего гоночного года.

Вместо ралли кросс

К тому же откровенно начудили организаторы. Пока легенда раллийной картографии Сергей Таланцев доделывал маршрут «ШП», для волгоградского этапа чертили трек не столь опытные товарищи. В результате пролог отчего-то решено было провести на трассе для кроссовых мотоциклов, где внедорожники и тем более грузовики смотрелись комично, а первый и последний спецучасток в степи отличались лишь направлением движения. Видимо, мысли ответственных лиц из РосРР витают сейчас там же, где прокладывает путь Таланцев.

Будем откровенны, и сами волгоградцы не окружили мероприятие вниманием в этом году. По лагерю одиноко бродил легендарный Чагин, триумфатор крымского этапа Потапов в уединении наслаждался шашлыком, а весь зрительский интерес сосредоточился на барышнях новой китайской команды BFCEC. Да и самих зрителей было меньше обычного — особо печально это зрелище выглядело после Крыма, где людской поток буквально смывал спортсменов вместе с их автомобилями.