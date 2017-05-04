Баха «Крым-2017» — наш маленький Дакар

Единственное отличие от южноафриканского марафона — отсутствие песков и «песочниц». Это можно с большой натяжкой назвать единственным недостатком творения Таланцева. Но и без них спортсмены не страдали от скуки. Кстати, большой любитель «песочниц» — дакаровский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова — в Крым не приехал: памятный кульбит на «Северном Лесе» в феврале этого года сказался на здоровье спортсменов.

По предварительным прикидкам, на победу в абсолюте мог претендовать не менее опытный Борис Гадасин, который сейчас выступает за команду организаторов ЧР «Suprotec Racing». Но не тут то было.

На следующий день после короткого пролога в окрестностях Евпатории начались странные коллизии, связанные, видимо, с махровым бюрократизмом крымских чиновников. На первом же спецучастке был отменен самый интересный отрезок трассы с крутыми подъемами и спусками вдоль Черного моря. Именно сюда устремились фотографы и операторы, чтобы порадовать поклонников автоспорта красивой съемкой. Но там оказалась территория Тарханкутского природного парка, где и на обычной машине находиться нельзя, не то что на гоночном болиде. Почему же организаторов сразу не предупредить? В результате крюк трассы длинной около 20 километров отменили, и журналистам пришлось спешно перебираться на унылую степную точку съемки. Но даже степной участок Таланцев сделал с изюминкой — гоночный канал лавировал змейкой между коварными каменистыми пригорками, образующими узкие створы. Грузовикам можно было просто перепрыгнуть, а более легким аппаратам — на огромной скорости пролезть в узкую расщелину. Кстати, в Крыму вместо общепринятых маршалов стояли казаки в папахах, которые о нюансах ралли-рейдов, а тем более о графиках заездов спортсменов мало что знали. Это добавляло еще больше экстрима.