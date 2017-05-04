Баха «Крым-2017» — наш маленький Дакар

Какая это была гонка! Эмоций и впечатлений — через край. Автор рейдовых трасс Сергей Таланцев и раньше отличался хитростью и каверзностью, но тут превзошел самого себя. По ландшафту маршрут гонки в районе Евпатории и в предгорьях у Бахчисарая можно смело назвать «маленьким Дакаром». Точнее — Дакаром в миниатюре. В отличие от унылых степей, здесь тебе и коварные пригорки, и повороты, и спуски, и каменистые ловушки. Неожиданные повороты с подбросами были замаскированы непролазным колючим кустарником. «Прямиков» почти не было. Трудно представить, как здесь пришлось поработать пилотам грузового зачета из «КАМАЗ-Мастера» и «ГАЗ Рейд Спорта». Да и крымская степь сильно отличается от калмыцкой: это не плотная глина, которая опасна разве что в период дождей. Здесь она буквально нашпигована острыми камнями. Порванные покрышки не в счет — на степных валунах колеса отрывались целиком! Так что многое зависело от выбора резины. А среди камней таились коварные ямки… Кстати, от камней даже у водителей пресс-каров рябило в глазах, что тут говорить о пилотах и штурманах. Для них они более чем коварны при обгонах соперников. Мало того, после мощных грузовиков оставались огромные вывернутые булыжники, которые остальным спортсменам приходилось мастерски объезжать.
Единственное отличие от южноафриканского марафона — отсутствие песков и «песочниц». Это можно с большой натяжкой назвать единственным недостатком творения Таланцева. Но и без них спортсмены не страдали от скуки. Кстати, большой любитель «песочниц» — дакаровский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова — в Крым не приехал: памятный кульбит на «Северном Лесе» в феврале этого года сказался на здоровье спортсменов.
По предварительным прикидкам, на победу в абсолюте мог претендовать не менее опытный Борис Гадасин, который сейчас выступает за команду организаторов ЧР «Suprotec Racing». Но не тут то было.
На следующий день после короткого пролога в окрестностях Евпатории начались странные коллизии, связанные, видимо, с махровым бюрократизмом крымских чиновников. На первом же спецучастке был отменен самый интересный отрезок трассы с крутыми подъемами и спусками вдоль Черного моря. Именно сюда устремились фотографы и операторы, чтобы порадовать поклонников автоспорта красивой съемкой. Но там оказалась территория Тарханкутского природного парка, где и на обычной машине находиться нельзя, не то что на гоночном болиде. Почему же организаторов сразу не предупредить? В результате крюк трассы длинной около 20 километров отменили, и журналистам пришлось спешно перебираться на унылую степную точку съемки. Но даже степной участок Таланцев сделал с изюминкой — гоночный канал лавировал змейкой между коварными каменистыми пригорками, образующими узкие створы. Грузовикам можно было просто перепрыгнуть, а более легким аппаратам — на огромной скорости пролезть в узкую расщелину. Кстати, в Крыму вместо общепринятых маршалов стояли казаки в папахах, которые о нюансах ралли-рейдов, а тем более о графиках заездов спортсменов мало что знали. Это добавляло еще больше экстрима.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
Если первый день можно назвать разминочным, то второй был полон самых неожиданных сюрпризов. Не добравшись до старта, перевернулся экипаж Александра Потапова на «Ниве». Следуя за КамАЗом, Потапов оттормозился, ударился о кочку, перевернулся и улетел в кювет. Предыдущие этапы машина с пилотом не показывала особых результатов. А тут с новым мотором от BMV и буквально смятым воздухозаборником Потапов вышел на старт, отлично прошел два спецучастка второго дня и… стал победителем в категории «Рейд Спорт». Лидеры зачета, команда «ГАЗ Рейд Спорт», не расстроилась — ведь когда-то Потапов выступал под газовскими знаменами. Наоборот, порадовались за веселого гонщика, которого периодически приходилось вытаскивать после поломок. Кстати, для газовцев эта гонка оказалась более чем трагичной. У самого молодого пилота Егора Охотникова заклинило задний мост. Экипаж снял кардан и полуось и финишировал по бездорожью на переднем приводе. Адександр Коструков добрался до финиша с неработающим ГУРом. Что это такое на гоночном автомобиле, думаю, объяснять не надо. При этом, благодаря штурманскому таланту Евгения Павлова, они умудрились грамотно пройти по огромной срезке в гористой местности под Бахчисараем. Михаил Коструков проехал половину гонки с неработающей пятой передачей, нещадно насилуя машину. Также он оторвал колесо. Тем не менее, вместе со штурманом Олегом Нежновым занял третье место на подиуме. Но самое ужасное произошло с грузовиком «Газон NEXT».
На коварном, буквально запрятанном в кустах, повороте после достаточно долгого «прямика» многотонную махину на огромной скорости подбросило на кочке. Пилот Болеслав Левицкий пытался выровнять авто, но безуспешно — грузовик лег на бок прямо перед стоящими журналистами. Те, кто успел сделать кадры и отбежать, теперь порадуют редкими снимками летящего грузовика. В том числе и наш корреспондент. Что бы ни говорили про противоборство ГАЗа и КамАЗа, но камазовский экипаж Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Андрея Мокеева остановился и поставил «Газон» на колеса. Хотя при этом терял драгоценные минуты на последнем, самом ответственном СУ. Тем не менее, весь грузовой подиум заняли КамАЗзы.
Кстати, в Крыму газовцы представили свою дочернюю команду «BFCEC Sport». Это совместный проект российских спортсменов и китайских автопроизводителей Foton и Cummins. За рулем пока единственного аппарата, гоночного «Соболя 4х4» — Татьяна Елисеева. Увы, ей тоже не повезло: последний СУ она прошла… без тормозов! Увы, в призовой зачет «амазонка» не попала, но премьера получилась зрелищной.
Теперь про остальные результаты. Экипаж Бориса Гадасина сошел с трассы, и победа в абсолюте досталась Виктору Хорошавцеву и Антону Николаеву на BMW X3 из команды «Aspec Motorsport». На втором месте экипаж Владимира Фролова и Алексея Шапошникова на Nissan NP300 Pickup команды «ATT-Racing». Третье место занял экипаж Алексея Черкесова и Артема Шевелева на Nissan NP300 Pickup из команды «Virazh». В категории Т2 «продакшн» «золото» взял экипаж Алексея Титова и Андрея Русова на «Рапторе», а «серебро» — Константин Иванов и Александр Горьков на Toyota LC 200. Настоящая борьба развернулась среди «кибиточников» Т3 между красавицей Марией Опариной и опытным ветераном ралли-рейдов Игорем Хмельницким. У первой были проблемы с механикой, а Хмельницкий кувыркнулся на том же коварном повороте, что и «Газон». Но быстро поставил багги на колеса и рванул к подиуму, заняв первое место. Среди мотоциклистов лучшим оказался Иван Ли, а среди квадроциклов — Владислав Маликов.
Следующий, третий этап ЧР по ралли-рейдам пройдет с 2 по 4 июня в Волгоградской области.