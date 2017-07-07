Команда Geely стала участником ралли «Шелковый путь-2017»

Geely Auto Coopertires Team выступает в ралли-марафоне «Шелковый путь» уже во второй раз. Ее дебют состоялся в минувшем году, когда Хань Вей, капитан команды, занял шестое место в своей категории, достигнув самого высокого результата среди китайских пилотов ралли за рубежом.

В нынешнем году команду Geely представляют два экипажа. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители компании, внедорожные спортпрототипы вооружены 6,2-литровым моторами мощностью 410 л. с. и максимальным крутящим моментом 600 Нм. При этом пиковая скорость машин на участке составляет 220 км/ч.

Напомним, что трансконтинентальный рейд «Шелковый путь» стартует 7 июля в Москве и завершается 22 июля в китайском Сиане, где пройдет торжественное награждение призеров. Длина маршрута, проходящего через Россию, Казахстан и Китай, составляет 9 599 км. Отметим также, что в марафоне принимают участие порядка 90 экипажей из 36 стран мира.