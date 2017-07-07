Названы самые продаваемые автомобили в России

Прежний лидер — KIA Rio — пропустив вперед LADA Granta, оказался по итогам первого летнего месяца вторым. Официальные дилеры корейской марки реализовали 8032 такие машины. А на третью строчку вновь вырвался Hyundai Solaris, разошедшийся тиражом в 7485 автомобилей.

LADA Vesta, покинувшая лидерскую тройку, расположилась на четвертом месте. Тольяттинскому седану удалось привлечь внимание 6609 покупателей. Отметим также, что пятой стала модель Hyundai Creta — в июне в России было продано 4012 корейских кроссоверов.

За пределами ТОП-5 самых продаваемых автомобилей оказался французский SUV Renault Duster (3923 машины), Volkswagen Polo (3630 экземпляров), Toyota RAV 4 (3567 машин), а также LADA Largus (3236 автомобилей) и Toyota Camry (3156 седанов).

К слову сказать, в целом российский рынок по итогам июня увеличился на 15% по сравнению с первым летним месяцем 2016 года.