Почему опасно пользоваться ручным режимом «автомата»

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Этот вопрос все чаще и чаще поднимается на автомобильных форумах. Многие водители всерьез опасаются, что частое применение мануального управления автоматической коробкой с гидротрансформатором ускоряет ее износ. Так ли это на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Начнем с того, что в инструкции по эксплуатации вы вряд ли найдете предупреждение о том, что использование ручного режима негативно сказывается на работе АКП. Если такая функция есть, значит, производитель предусмотрел возможные риски и нагрузки.

Другое дело, что речь идет оее использовании в разумных пределах, потому что несвоевременное переключение передач не лучшим образом отражается на ресурсе автоматической трансмиссии. Любая излишняя нагрузка на «автомат» провоцирует его перегрев, что наносит вред фрикционам, обеспечивающим нормальную работу агрегата. Поэтому, чтобы не злоупотреблять ручным режимом, следует правильно выбирать нужный диапазон, исходя из текущей скорости, как это обычно делается на классической «механике».

Неслучайно современные «автоматы» с возможностью мануального управления предусмотрительно оборудованы «защитой от дурака»: электроника не позволит начать движение на повышенной передаче, а при уменьшении скорости автомобиля она самостоятельно переключает коробку в более низкий диапазон.

В ряде случаев трансмиссия может сама повышать ступень при достижении предельно допустимых оборотов двигателя. Поэтому такой режим считается скорее полуавтоматическим, чем ручным. Ведь блок управления постоянно контролирует действия водителя и вмешивается, когда надо, в процесс управление.

В остальном мануальный режим АКП имитирует механическую трансмиссию, позволяя водителю самостоятельно выбирать нужную передачу. Если им правильно пользоваться, то в некоторых случаях можно даже сэкономить топливо. Кроме того, он незаменим на шоссе при обгонах, во время движения по горным серпантинам, а на скользкой дороге позволяет притормадивать двигателем.

На некоторых автомобилях, чаще всего японских и американских, устанавливается автоматическая коробка с особым режимом, ограничивающим переключение выше второй или третьей передачи. Это сделано специально для движения по спускам, подъемам и по скользкой поверхности. Понятное дело, если включить «двойку» на скорости более 80 километров в час, ничего хорошего из этого не выйдет.

Так что использование ручного управления автоматической коробкой никак не отразится на ее ресурсе, если делать это с умом и в щадящем режиме.

автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание
14 марта 2018
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