Почему опасно пользоваться ручным режимом «автомата»

Начнем с того, что в инструкции по эксплуатации вы вряд ли найдете предупреждение о том, что использование ручного режима негативно сказывается на работе АКП. Если такая функция есть, значит, производитель предусмотрел возможные риски и нагрузки.

Другое дело, что речь идет оее использовании в разумных пределах, потому что несвоевременное переключение передач не лучшим образом отражается на ресурсе автоматической трансмиссии. Любая излишняя нагрузка на «автомат» провоцирует его перегрев, что наносит вред фрикционам, обеспечивающим нормальную работу агрегата. Поэтому, чтобы не злоупотреблять ручным режимом, следует правильно выбирать нужный диапазон, исходя из текущей скорости, как это обычно делается на классической «механике».

Неслучайно современные «автоматы» с возможностью мануального управления предусмотрительно оборудованы «защитой от дурака»: электроника не позволит начать движение на повышенной передаче, а при уменьшении скорости автомобиля она самостоятельно переключает коробку в более низкий диапазон.