Volkswagen отмечает день рождения знаменитого фургона California

Впервые модель California появилась в 1988 году. Автомобиль пережил уже несколько реинкарнаций, но остается довольно популярным во всем мире. «Калифорнию» предпочитают в основном любители автомобильных путешествий и кемпинга. За 3 десятка лет было продано 157 500 экземпляров.
Светлана Ермолаева

История минивэна началась со спецверсии в поколении T3 под названием Camper. Она довольно быстро обрела популярность и, благодаря этому, из нее выросла самостоятельная модель. Всего автомобилей California в серии T3 было выпущено 22 000 штук, в сменившем ее четвертом поколении — 39 000 штук. А фургонов в серии T5 было выпущено на мировой рынок почти 50 000 авто.

Напоминаем, что сегодня California — это самый настоящий «дом на колёсах». При этом он не перестает быть современным и высокофункциональным автомобилем, способным на высокие скорости. А на отдыхе минивэн превращается практически в фазенду: он вмещает две спальни, столовую, мансарду, кухню, и открытую террасу. Кроме этого, сиденья водителя и переднего пассажира можно развернуть на 180 градусов, а заднее место раскладывается в отдельную спальную секцию.

В технической начинке California есть светодиодная оптика, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, электрообогрев и электрорегулировка боковых зеркал, а также климатическая и медиасистема.

В России Volkswagen California предлагается в трех комплектациях: Beach, Ocean и Coast. Стоимость автомобиля в базе начинается от 3 201 500 рублей.

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28 июня 2018
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