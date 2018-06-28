Volkswagen отмечает день рождения знаменитого фургона California

История минивэна началась со спецверсии в поколении T3 под названием Camper. Она довольно быстро обрела популярность и, благодаря этому, из нее выросла самостоятельная модель. Всего автомобилей California в серии T3 было выпущено 22 000 штук, в сменившем ее четвертом поколении — 39 000 штук. А фургонов в серии T5 было выпущено на мировой рынок почти 50 000 авто.

Напоминаем, что сегодня California — это самый настоящий «дом на колёсах». При этом он не перестает быть современным и высокофункциональным автомобилем, способным на высокие скорости. А на отдыхе минивэн превращается практически в фазенду: он вмещает две спальни, столовую, мансарду, кухню, и открытую террасу. Кроме этого, сиденья водителя и переднего пассажира можно развернуть на 180 градусов, а заднее место раскладывается в отдельную спальную секцию.

В технической начинке California есть светодиодная оптика, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, электрообогрев и электрорегулировка боковых зеркал, а также климатическая и медиасистема.

В России Volkswagen California предлагается в трех комплектациях: Beach, Ocean и Coast. Стоимость автомобиля в базе начинается от 3 201 500 рублей.