Водитель маршрутки унизил сотрудника ДПС рекордной взяткой

Московская ГИБДД не постеснялась отчитаться об успешной спецоперации по захвату матерого взяточника. Как сообщает пресс-служба столичного главка дорожной полиции, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО на Бибиревской улице остановили автомобиль «IVECO VSN» за проезд на запрещающий сигнал светофора. Поясним, что эта модель микроавтобуса знакома каждому горожанину в качестве «синей маршрутки». После остановки синего автобусика в отношении его водителя начали составлять протокол по статье 12.12 КоАП, которая грозит нарушителю штрафом в 1000 рублей.

В процессе процессуального действия водитель, как утверждают в полиции, настойчиво предлагал сотруднику ГИБДД решить вопрос о непривлечении его к ответственности за денежное вознаграждение. Проигнорировав предупреждения инспектора, водитель положил «денежные средства в размере 1000 рублей» между передними креслами патрульного авто, после чего был задержан. Впоследствии в его отношении возбудили уголовное дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Судя по всему, незадачливый водитель «маршрутки» хотел избежать составления протокола, о котором неминуемо станет известно компании-работодателю. Что означает для него санкции со стороны начальства. Теперь ж ему грозит наказание вплоть до года лишения свободы и гарантированное выдворение из незапятнанных рядов столичных «маршрутчиков».