Названо имя нового главы ГИБДД России

Согласно предварительным данным, МВД России будет рекомендовать на должность нового начальника Госавтоинспекции генерал-майора Михаила Черникова, начальника полицейского управления по Хабаровскому краю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на некие источники. Михаил Черников родился в 1974 году. В милиции начал работать в 1995 году на должности госавтоинспектора дорожного надзора отдела ачинского ГАИ. К 2003 году дослужился до начальника отдела ГИБДД. В мае 2006 назначен на должность начальника ГИБДД Красноярского края. В 2011 году стал замглавы Управления МВД по Ставропольскому краю, а с февраля 2015-го он стал руководить УМВД по Хабаровскому краю.