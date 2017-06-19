Назначен новый начальник ГИБДД России

На официальном портале правовой информации опубликован указ Президента Путина о назначении генерал-майора полиции Михаила Черникова новым начальником ГИБДД. «Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича — начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — гласит текст документа. Предыдущего главного госавтоинспектора Виктора Нилова Владимир Путин снял с должности в конце марта этого года. По одним данным, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», это случилось по итогам проверки деятельности управления. По другим — стало результатом «несработанности» генерала Нилова с главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Третья версия, озвученная СМИ гласит, что новый глава ГИБДД Михаил Черников должен будет провести реформу дорожной полиции, в ходе которой ДПС вольется в патрульно постовую службу МВД. О Михаиле Черникове общественности известно немногое. В 1995 году он начал службу в правоохранительных органах на должности инспектора дорожного надзора ГИБДД города Ачинска в Красноярском крае. К 2006 году он дорос до начальника УГИБДД Красноярского края. Через пять лет его перевели на должность замначальника УМВД по Ставропольскому краю, а в 2015 году Черникова назначили руководителем главой полиции по Хабаровскому краю.