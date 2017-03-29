За что Президент РФ уволил главного гаишника страны Виктора Нилова

Формальная причина подачи этого рапорта — достижение его автором предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, которая для полицейских генерал-лейтенантов составляет 60 лет. Этот юбилей Виктор Нилов отпраздновал в 2015 году и даже удивительно, что президент счел нужным дважды продлевать срок его работы. Удивительно потому, что персона Нилова, как креатуры прежнего начальника службы Виктора Кирьянова, очень не устраивала нынешнего главу МВД г-на Колокольцева.

Не устраивала именно потому, что у министра не сложились отношения с предыдущим шефом российской автоинспекции и ему потребовалось приложить немало усилий, что сначала отправить г-на Кирьянова (считающегося, между прочим, выдвиженцем главы государства) в почетную ссылку на должность своего — ничего не решающего — зама, а потом и вовсе на пенсию. За той отставкой последовала жесткая кадровая чистка в ГУ ГИБДД, в результате которой из всех кирьяновских людей там остался один только Виктор Нилов.

Но и его дни были сочтены после того, как, по сведениям портала «АвтоВзгляд», в самом конце прошлого года на гаишный главк обрушилась масштабная и жесткая министерская проверка. Ее результаты до сих пор держаться в строжайшем секрете из чего можно предположить, что инспекторы накопали очень много интересного и даже смертельно опасного для карьеры господина Нилова, вынудив того написать заявление «по собственному» в обмен на неразглашение неприглядных фактов.

Впрочем, руководству МВД и без не подлежащих огласке сведений из жизни отечественной ГАИ давно было понятно, что кирьяновско-ниловский вектор развития ГИБДД — тупиковый. Даже несмотря на реальное сокращение смертности на дорогах, за которое ведомство недавно хвалил лично Путин. Из самых громких скандалов последнего времени, «инициированных» ведомством, это выдача водительских удостоверений с «грузовыми» и «автобусными» категориями любому иностранцу в нарушение международного и национального законодательств; аннулирование «прав» у граждан, закончивших нелицензированные атошколы, но успешно сдавших экзамен в ГИББД; игнорирование запрета министра МВД на использование инспекторами ДПС «ручных» радаров и, наконец, отказ от новой редакции Административного регламента, на разработку которой ушло несколько лет.