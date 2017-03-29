За что Президент РФ уволил главного гаишника страны Виктора Нилова

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке начальника ГУ ГИБДД МВД Виктора Нилова. Причина увольнения главного гаишника страны не указана. Хотя, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», это решение президент принял, основываясь на рапорте генерала об отставке, который был им подан в начале марта 2017 года.
Александр Ростарчук

Формальная причина подачи этого рапорта — достижение его автором предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, которая для полицейских генерал-лейтенантов составляет 60 лет. Этот юбилей Виктор Нилов отпраздновал в 2015 году и даже удивительно, что президент счел нужным дважды продлевать срок его работы. Удивительно потому, что персона Нилова, как креатуры прежнего начальника службы Виктора Кирьянова, очень не устраивала нынешнего главу МВД г-на Колокольцева.

Не устраивала именно потому, что у министра не сложились отношения с предыдущим шефом российской автоинспекции и ему потребовалось приложить немало усилий, что сначала отправить г-на Кирьянова (считающегося, между прочим, выдвиженцем главы государства) в почетную ссылку на должность своего — ничего не решающего — зама, а потом и вовсе на пенсию. За той отставкой последовала жесткая кадровая чистка в ГУ ГИБДД, в результате которой из всех кирьяновских людей там остался один только Виктор Нилов.

Но и его дни были сочтены после того, как, по сведениям портала «АвтоВзгляд», в самом конце прошлого года на гаишный главк обрушилась масштабная и жесткая министерская проверка. Ее результаты до сих пор держаться в строжайшем секрете из чего можно предположить, что инспекторы накопали очень много интересного и даже смертельно опасного для карьеры господина Нилова, вынудив того написать заявление «по собственному» в обмен на неразглашение неприглядных фактов.

Впрочем, руководству МВД и без не подлежащих огласке сведений из жизни отечественной ГАИ давно было понятно, что кирьяновско-ниловский вектор развития ГИБДД — тупиковый. Даже несмотря на реальное сокращение смертности на дорогах, за которое ведомство недавно хвалил лично Путин. Из самых громких скандалов последнего времени, «инициированных» ведомством, это выдача водительских удостоверений с «грузовыми» и «автобусными» категориями любому иностранцу в нарушение международного и национального законодательств; аннулирование «прав» у граждан, закончивших нелицензированные атошколы, но успешно сдавших экзамен в ГИББД; игнорирование запрета министра МВД на использование инспекторами ДПС «ручных» радаров и, наконец, отказ от новой редакции Административного регламента, на разработку которой ушло несколько лет.

29 марта 2017
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