В Московской области исчезло 600 гаишников

При том, что в целом подмосковная дорожная полиция не достчиталась в новом году почти 600 сотрудников, из управления Госавтоинспекции по региону, штат которого насчитывал 157 человек, уволен по факту всего один работник — сообщает портал iz.ru. Остальные восемь рабочих мест управленцев, сокращенных в ходе выполнения президентского указа, были вакантными.

Наиболее заметно пострадали те, кто работает непосредственно «на земле»: 1-й и 2-й полки ДПС, где были уволены 59 и 57 гаишников соответственно. Они контролировали движение на дорогах к северу и югу от Москвы. Ветер перемен прошелся и по самым многочисленным подразделениям: девять должностей сокращены в УМВД России по городскому округу Красногорск, шесть — в Лобне, 14 — в управлении «Люберецкое».

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что реорганизация коснется только подразделений ГИБДД. Она не затронет должности, «предназначенные для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».