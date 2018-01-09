8 опций, которые должны обязательно быть в вашем новом авто

1. Система динамической стабилизации

Эта электронная система хорошо известна нам под аббревиатурой ESP, хотя иногда обзывается также как ESC, VSC, VDC, DSTC, DSC. Она предотвращает боковое скольжение автомобиля и его срыв в занос при повороте. Если машина имеет ее в списке опций, то это автоматически предполагает наличие АБС, которую мы именно поэтому отдельно не выделяем. В работе ESP задействованы датчики антиблокировочной тормозной системы, определяющие скорость каждого из колес, акселерометры, датчики положения рулевого колеса и педалей. Это позволяет электронике проанализировать состояние автомобиля и намерений водителя. Если система понимает, что они противоречат друг другу, она начинает подтормаживать отдельные колеса и снижать обороты двигателя, пока машина не поедет точно туда, куда ее направляет водитель.

2. Боковые подушки безопасности

Практически все современные автомобили оснащены фронтальными подушками безопасности. Однако на боковых эйрбегах в базовых версиях машин многие производители экономят. Между тем, перед всеми пассажирами есть как минимум метр свободного пространства, в то время как сбоку от металлических частей автомобиля их отделяет всего несколько сантиметров. Балки жесткости, установленные в дверях, препятствуют сильной деформации элементов кузова, но никак не защищают седоков от действия инерционных сил. Особенно подвержена риску голова, не закрепленная ремнем безопасности и поэтому готовая отправиться в свободный полет через дверное стекло. Боковые подушки безопасности как раз и помогут удержать эту важную часть организма на приличествующем ей месте.