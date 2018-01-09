8 опций, которые должны обязательно быть в вашем новом авто

Мы не брали в расчет люксовые и премиальные модели, по умолчанию нафаршированные всем, что только могут изобрести человеческий ум и фантазия. Совсем бюджетные авто нами также не рассматривались, поскольку тут, напротив, свирепствует самый жесткий минимализм. Отобранные девять опций приличествуют, на наш взгляд, автомобилям доступного ценового сегмента, но не откровенно дешевым. При этом не будем касаться таких спорных для нашей страны благоприобретений, как, например, круиз-контроль.
1. Система динамической стабилизации
Эта электронная система хорошо известна нам под аббревиатурой ESP, хотя иногда обзывается также как ESC, VSC, VDC, DSTC, DSC. Она предотвращает боковое скольжение автомобиля и его срыв в занос при повороте. Если машина имеет ее в списке опций, то это автоматически предполагает наличие АБС, которую мы именно поэтому отдельно не выделяем. В работе ESP задействованы датчики антиблокировочной тормозной системы, определяющие скорость каждого из колес, акселерометры, датчики положения рулевого колеса и педалей. Это позволяет электронике проанализировать состояние автомобиля и намерений водителя. Если система понимает, что они противоречат друг другу, она начинает подтормаживать отдельные колеса и снижать обороты двигателя, пока машина не поедет точно туда, куда ее направляет водитель.
2. Боковые подушки безопасности
Практически все современные автомобили оснащены фронтальными подушками безопасности. Однако на боковых эйрбегах в базовых версиях машин многие производители экономят. Между тем, перед всеми пассажирами есть как минимум метр свободного пространства, в то время как сбоку от металлических частей автомобиля их отделяет всего несколько сантиметров. Балки жесткости, установленные в дверях, препятствуют сильной деформации элементов кузова, но никак не защищают седоков от действия инерционных сил. Особенно подвержена риску голова, не закрепленная ремнем безопасности и поэтому готовая отправиться в свободный полет через дверное стекло. Боковые подушки безопасности как раз и помогут удержать эту важную часть организма на приличествующем ей месте.
3. Датчики парковки
Движение задом — один из самых трудных элементов вождения. Некоторым не удается научиться ему за долгие годы тренировок. Ситуация усугубляется, когда маневрировать приходится в ограниченном пространстве. Если на автомобиле установлены хотя бы задние датчики парковки, это уже значительно облегчает задачу неопытному или неумелому водителю, желающему непременно двигаться кормой вперед. Естественно, камера заднего вида поможет ему еще больше. А автоматический парковщик, самостоятельно оценивающий свободное место и положение автомобиля, и требующий лишь переключать по его команде передачи и нажимать педаль тормоза, снимает вообще практически все проблемы.
4. Регулируемое по длине рулевое колесо
Несмотря на то, что отсутствие регулировки руля по вылету кажется анахронизмом, даже у дорогих автомобилей вроде Jeep Wrangler штурвал можно установить лишь по высоте. Говорить о приемлемой эргономике в этом последнем случае, конечно, сложновато — подобрать удобную позицию и водителю со эталонной фигурой будет непросто, а уж человеку с нестандартным телосложением и подавно. Электрорегулировка педального узла — привилегия недешевых машин, но она, конечно же, дополнительно облегчает процесс поиска идеальной посадки.
5. Система доступа в салон без ключа
Эта система позволяет разблокировать автомобиль одним нажатием кнопки на ключе. Объяснять, чем удобна такая функция — неблагодарное дело. Она значительно облегчает и ускоряет посадку в машину, избавляет от необходимости ковыряться зимой в заледеневшей замочной скважине или нащупывать ее где-то в неосвещенном переулке. В большинстве случаев система совмещена с сигнализацией: одним движением вы разблокируете дверь и отключите охранную функцию.
6. Обогрев сидений
В климате, схожем с российским, эта опция просто незаменима. Когда на улице семь месяцев стоит зима (а в некоторых регионах и того дольше), позаботиться о комфорте пятой точки кажется совсем не лишним. Причем страдают от низких температур не только водитель, но и пассажиры, так что в идеале диван также должен был снабжен электрообогревом. Да, надо заметить, что эта функция обязательна, если сиденья вашей машины обтянуты кожей, которая, единожды остыв, очень медленно затем нагревается.
7. Навигационная система
При том, что специализированные приложения на смартфонах активно теснят автомобильные навигационные системы, все у последних есть неоспоримые преимущества. Главное из них — удобство пользования. Прежде всего, монитор всегда расположен так, что на него удобно бросать взгляд во время движения. Кроме того, он как правило гораздо больше по размеру, и детализация изображения, следовательно, на нем куда выше. Ну и в заключение стоит заметить, что постепенно штатные навигационные системы учатся показывать пробки и рассчитывать самый быстрый путь с учетом их объезда.
8. Центральная консоль с розеткой и USB
Лично для меня USB-порт является самой необходимой опцией в автомобиле, поскольку вся моя фонотека записана на флеш-карту. Теоретически можно пользоваться и SD-слотом, но в него не воткнешь, скажем, телефонный зарядник. Розетка не помешает тем, кто привых пользоваться в машине массой сопутствующих устройств вроде видеорегистратора, радар-детектора, или — в особо экзотических случаях — рацией.