Ликвидация ГИБДД началась: Президент РФ уволил 10 000 гаишников

Фото Геннадий Черкасов
Первые слухи о том, что российская ГИБДД довольно скоро прикажет долго жить, появились еще весной прошлого года. И хотя высокопоставленные полицейские чины всячески это отрицали, минувшей осенью появились первые тому официальные подтверждения: автоинспекция, во-первых, прекратила набор новых сотрудников, а во-вторых, действующие сотрудники стали массово переходить в другие подразделения МВД. И вот 31 декабря Президент РФ сделал первый серьезный шаг к полной ликвидации этого ведомства, издав указ о сокращении 10 000 гаишников из 55 000, насчитывающихся в стране к настоящему моменту.
Александр Ростарчук

Если быть точнее, то в указе Владимира Путин конкретно об инспекторах ГИБДД речь не идет: в нем просто говорится о сокращении численности сотрудников МВД. Однако источники портала «АвтоВзгляд» утверждают, что это сокращение коснется исключительно ГАИ. Об этом же, ссылаясь на внутренний приказ МВД №983, вышедший, как и указ президента, 31 декабря 2017 года, пишет и издание gazeta.ru. Так какие же гаишные службы понесут наибольшие кадровые потери?

Тут все очень просто и одновременно печально. Поскольку сокращение совершенно не коснется регистрационно-экзаменационных подразделений, а в отделах ГИБДД, занимающихся пропагандой безопасности дорожного движения, техническим надзором и организацией дорожного движения и без того работает минимальное количество людей, основной удар на себя примет ДПС — самая многочисленная структура, костяк ведомства.

Иными словами, на дорогах страны (Москву и Санкт-Петербург это, по понятным причинам, коснется в наименьшей степени), где и сейчас уже редко встретишь патрульный экипаж, инспекторов вскоре днем с огнем не сыщешь. Что самым негативным образом отразится и на безопасности дорожного движения, и на кошельках граждан, если иметь в виду получение страховых возмещений по «итогам» ДТП.

Дело в том, что власти страны давно пришли к сомнительному выводу о том, что за порядком на дорогах должны следить не инспектора, а комплексы фото- видеофиксации нарушений ПДД, а аварии оформлять не гаишники, а сами водители по европротоколу.

Однако сокращение числа служивых приведет к тому, что значительная часть рулевых начнет замазывать номера — а чего бояться, если контролировать это нарушение будет попросту некому. Так же вырастет число пьяных за рулем; людей, садящихся за руль без «прав»; активизируются угонщики…

Что же касается пресловутого «европротокола», то, как уже писал портал «АвтоВзгляд», даже повышение максимальных выплат по нему до 100 000 рублей (в столицах — до 400 000 «деревянных») в значительном числе аварий не компенсирует ущерб от них. А как быть гражданам, застрахованным по КАСКО — вообще непонятно.

Впрочем, как известно, проблемы граждан даже в преддверии президентских выборов волнуют наши власти в последнюю очередь, поэтому вернемся к проблемам, которые после президентского указа возникнут у ГИБДД. На наш взгляд, столь значительное сокращение службы (по сути, увольняется каждый пятый гаишник) означает, как уже говорилось выше, первый серьезный шаг к полной ее ликвидации.

Следующим станет перевод отделов пропаганды под юрисдикцию комиссий по БДД, работающих при всех региональных администрациях; сотрудников, занимающихся организацией дорожного движения — в структуры, отвечающие за транспортную логистику в конкретном городе, районе и области; инспекторов технадзора — в Ространснадзор.Затем в ведение МФЦ полностью передадут такую госуслугу, как выдача и замена «прав», ведь уже сейчас и более серьезные документы, включая оформление права собственности на жилье, «штампуют» именно тут. А регистрацией транспортных средств займется Минтранс (в большинстве цивилизованных стран, на опыт которых так любит ссылаться отечественная элита, к этому процессу полиция не имеет никакого отношения)

И в итоге станет ясно, что содержать управленческий аппарат ГИБДД и в центре, и на местах, который будет руководить только жалкими остатками ДПС и совсем уж малочисленным штатом сотрудников, принимающих экзамены на «права», совершенно бессмысленно и весьма затратно. То есть случится то, о чем «давно говорили большевики»: ДПС сольют с ППС, а экзаменационную работу передадут вновь созданным и, скорее всего, негосударственным струтурам по типу нотариата (так же, надо сказать, мировая практика). И значит — прощай, ГИБДД.

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6 января 2018
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