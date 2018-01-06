Ликвидация ГИБДД началась: Президент РФ уволил 10 000 гаишников

Если быть точнее, то в указе Владимира Путин конкретно об инспекторах ГИБДД речь не идет: в нем просто говорится о сокращении численности сотрудников МВД. Однако источники портала «АвтоВзгляд» утверждают, что это сокращение коснется исключительно ГАИ. Об этом же, ссылаясь на внутренний приказ МВД №983, вышедший, как и указ президента, 31 декабря 2017 года, пишет и издание gazeta.ru. Так какие же гаишные службы понесут наибольшие кадровые потери?

Тут все очень просто и одновременно печально. Поскольку сокращение совершенно не коснется регистрационно-экзаменационных подразделений, а в отделах ГИБДД, занимающихся пропагандой безопасности дорожного движения, техническим надзором и организацией дорожного движения и без того работает минимальное количество людей, основной удар на себя примет ДПС — самая многочисленная структура, костяк ведомства.

Иными словами, на дорогах страны (Москву и Санкт-Петербург это, по понятным причинам, коснется в наименьшей степени), где и сейчас уже редко встретишь патрульный экипаж, инспекторов вскоре днем с огнем не сыщешь. Что самым негативным образом отразится и на безопасности дорожного движения, и на кошельках граждан, если иметь в виду получение страховых возмещений по «итогам» ДТП.