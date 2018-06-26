Пост ГИБДД «Кущевский» на трассе «Дон», где «разводят» водителей, предложено закрыть

Внимание СМИ к скандалу вокруг противоправных методов работы придорожных полицейских поста ДПС «Кущевский» на М4 «Дон» привело к тому, что уже депутаты Госдумы предлагают закрыть этот пост на время расследования деятельности обслуживающих его сотрудников ГИБДД.

Напомним, что огласку скандалу вокруг «Кущевского» поста организовала публикация на портале «АвтоВзгляд» в начале июня 2018 года. Тогда мы рассказали о массовых жалобах водителей на безаконые (без протоколов и понятых) обыски машин и личных вещей путешественников — преимущественно отдыхающих, направляющихся к морю в Сочи и Крым. Некоторым из них, согласно сообщениям из соцсетей, в ходе подобного «шмона» сотрудники ГИБДД этого поста подкидывали наркотики, а потом вымогали с отпускников по 300 000 рублей за то, чтобы не заводить по этому поводу уголовное дело.

Многолетний криминальный нарыв лопнул, когда подобным образом полицейские попытались «растрясти» лидера «Синих ведерок» Петра Шкуматова. О чем, в том числе, и рассказал портал «АвтоВзгляд».

И вот теперь замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к начальнику ГУОБДД МВД РФ Михаилу Черникову в связи со шквалом жалоб на деятельность сотрудников стационарного поста ГИБДД «Кущевский» (федеральная трасса М4 «Дон»). Парламентарий предлагает приостановить работу поста для проведения внутриведомственных проверок и защиты прав и интересов граждан, использующих М4 для проезда к местам отдыха. Аналогичное обращение, по его слдовам, он направил и в Службу собственной безопасности МВД РФ.