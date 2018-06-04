ГИБДД «Кущевки» разводит едущих в Крым по платной М4 «Дон»

– Да, каждый раз выворачивают карманы, но ни разу не было проблем, ездим туда по нескольку машин несколько раз в год.

– Ездим там по 3—4 раза в год, всегда смотрят, разговаривают, просят в баночку отлить и отпускают.

– Я года с 2001-го туда катался и всегда, подъезжая к этому знаменитому месту, положено было начинать усердно молиться и втягивать голову в плечи — только бы не заметили и пропустили…

– Два года назад на этом посту племяннику подбросили каких-то таблеток. Парень работал в метро машинистом, их каждую смену проверяют на наркотики. Вместе с женой везли подругу беременную домой в Краснодар рожать. Такой треш устроили эти гайцы, она там чуть не родила. Итогом судимость, полгода тюрьмы ну и, естественно, сломанная жизнь и карьера молодого человека.

То есть граждане за десятилетия привыкли, и как должное воспринимают от «кущевских» и обыски, и «пописать в баночку» — без оснований, без протокола, без понятых или видеозаписи…

Напомним, что с 2001-го года сменилось аж четыре министра внутренних дел России и столько же начальников ГИБДД страны. А порядки на посту ДПС «Кущевский» остались теми же, что и в беззаконные 90-е, когда вымогательство взяток и поборы с водителей сотрудниками полиции были чем-то само собой разумеющимся. Личный состав ДПС центральных регионов страны от подобного поведения худо-бедно более-менее отучили. А «на югах», как видим, все по-старому.

Если нынешний руководитель ГУ ОБДД МВД РФ генерал Михаил Черников до последнего времени и не подозревал о наглом беззаконии, творимом его подчиненными из ГИБДД Кубани, то после этой публикации осведомлен наверняка. В связи с чем интересно будет посмотреть, кто, в конечном счете, окажется круче — главк ГИБДД или гордые кубанцы: «зачистят» донскую вольницу, или же центральный аппарат ГИБДД «умоется» и сделает вид, будто ничего не заметил и личный опыт общественника — не более чем отдельный перегиб на местах?