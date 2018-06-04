ГИБДД «Кущевки» разводит едущих в Крым по платной М4 «Дон»

Что делать, если сотрудники ДПС, обязанные защищать о обеспечивать безопасность законопослушного гражданина, ведут себя как бандиты в форме? Работники краснодарской ГИБДД, видимо, до сих пор считают, что на дворе беспредельные 90-е, а начальство и не думает их в этом разубеждать.
Алексей Батушенко

Мало кто из отпускников, планирующих с ветерком съездить в Крым по новенькому Керченскому мосту и платной М4 «Дон» догадывается, что впереди — не только солнце, волны и песок. «Моряков», то есть едущих на юг жителей всех регионов России, ждет кубанская ДПС! «Радостный» прием их ожидает почти немедленно по окончании платной части «Дона» — на стационарном посту ГИБДД «Кущевский», расположившемся на М4 в районе печально прогремевшей несколько лет назад на всю Россию станицы Кущевской. На этот раз в цепкие лапки придорожных полицаев довелось попасть лично лидеру «Синих ведерок» Петру Шкуматову. Вот что рассказывает он сам:

– Раньше неоднократно проезжал через пост «Кущевский» и постоянно видел распотрошенные полицейским обыском машины. А несколько дней назад и сам попал «под раздачу». Схема многократно описана в интернете, поэтому расскажу кратко. Вас останавливают, потом просят выйти из автомобиля и неожиданно начинают досмотр машины по беспределу — без понятых и без оформления. В моем случае гаишник просто начал лазать по бардачку, пока второй отвлекал меня подозрениями, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения и неплохо было бы показать ему сигареты, кошелек(!), а что у вас в карманах и т. п. Пока меня отвлекали, второй сотрудник мог положить в бардачок все что угодно: гранату, наркотики или труп Саддама Хуссейна.

При этом нам учинили настоящий допрос, куда и, главное, зачем мы едем. Мы честно ответили, что в Ейск по работе, после чего они пошушукались и нас отпустили. Видимо, только это спасло от утренних заголовков в стиле: «Лидер Синих ведерок задержан в станице Кущевская за перевозку 1 грамма героина»…

По мнению Шкуматова, в подобной ситуации может оказаться любой, кто едет отдыхать на море, поскольку, как он понял из происходившего с ним, сотрудники ДПС целенаправленно «работают» таким образом по машинам с московскими, питерскими, сибирскими и т. п. госномерами, («моряками» — на жаргоне) рассчитывая на… на что?

Лидер «Синих ведерок» утверждает, что единственный способ как-то остановить беззаконие — заявить о необходимости понятых, протокола и начать съемку происходящего с нескольких смартфонов или кинокамер. Поскольку «наркотики они подкидывают в такие места, как ниша в двери или бардачок. Если вам уже подкинули наркотики, цену за решение вопроса они объявляют (это из отзывов в интернете) в 300 000 рублей. Это дешево, так как решить вопрос в знаменитой Кущевской будет стоить уже 1 миллион рублей» — рассказал Шкуматов порталу «АвтоВзгляд».

Произошедшее со Шкуматовым можно было бы назвать уникальным случаем, кабы его рассказ о случившемся не вызвал в соцсетях волну подтверждающих комментариев. Вот самые характерные из них:

– Да, каждый раз выворачивают карманы, но ни разу не было проблем, ездим туда по нескольку машин несколько раз в год.

– Ездим там по 3—4 раза в год, всегда смотрят, разговаривают, просят в баночку отлить и отпускают.

– Я года с 2001-го туда катался и всегда, подъезжая к этому знаменитому месту, положено было начинать усердно молиться и втягивать голову в плечи — только бы не заметили и пропустили…

– Два года назад на этом посту племяннику подбросили каких-то таблеток. Парень работал в метро машинистом, их каждую смену проверяют на наркотики. Вместе с женой везли подругу беременную домой в Краснодар рожать. Такой треш устроили эти гайцы, она там чуть не родила. Итогом судимость, полгода тюрьмы ну и, естественно, сломанная жизнь и карьера молодого человека.

То есть граждане за десятилетия привыкли, и как должное воспринимают от «кущевских» и обыски, и «пописать в баночку» — без оснований, без протокола, без понятых или видеозаписи…

Напомним, что с 2001-го года сменилось аж четыре министра внутренних дел России и столько же начальников ГИБДД страны. А порядки на посту ДПС «Кущевский» остались теми же, что и в беззаконные 90-е, когда вымогательство взяток и поборы с водителей сотрудниками полиции были чем-то само собой разумеющимся. Личный состав ДПС центральных регионов страны от подобного поведения худо-бедно более-менее отучили. А «на югах», как видим, все по-старому.

Если нынешний руководитель ГУ ОБДД МВД РФ генерал Михаил Черников до последнего времени и не подозревал о наглом беззаконии, творимом его подчиненными из ГИБДД Кубани, то после этой публикации осведомлен наверняка. В связи с чем интересно будет посмотреть, кто, в конечном счете, окажется круче — главк ГИБДД или гордые кубанцы: «зачистят» донскую вольницу, или же центральный аппарат ГИБДД «умоется» и сделает вид, будто ничего не заметил и личный опыт общественника — не более чем отдельный перегиб на местах?

штрафы, ПДД, платные дороги, ГИБДД, коррупция
4 июня 2018
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