ГИБДД «Кущевки» разводит едущих в Крым по платной М4 «Дон»

Мало кто из отпускников, планирующих с ветерком съездить в Крым по новенькому Керченскому мосту и платной М4 «Дон» догадывается, что впереди — не только солнце, волны и песок. «Моряков», то есть едущих на юг жителей всех регионов России, ждет кубанская ДПС! «Радостный» прием их ожидает почти немедленно по окончании платной части «Дона» — на стационарном посту ГИБДД «Кущевский», расположившемся на М4 в районе печально прогремевшей несколько лет назад на всю Россию станицы Кущевской. На этот раз в цепкие лапки придорожных полицаев довелось попасть лично лидеру «Синих ведерок» Петру Шкуматову. Вот что рассказывает он сам:
– Раньше неоднократно проезжал через пост «Кущевский» и постоянно видел распотрошенные полицейским обыском машины. А несколько дней назад и сам попал «под раздачу». Схема многократно описана в интернете, поэтому расскажу кратко. Вас останавливают, потом просят выйти из автомобиля и неожиданно начинают досмотр машины по беспределу — без понятых и без оформления. В моем случае гаишник просто начал лазать по бардачку, пока второй отвлекал меня подозрениями, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения и неплохо было бы показать ему сигареты, кошелек(!), а что у вас в карманах и т. п. Пока меня отвлекали, второй сотрудник мог положить в бардачок все что угодно: гранату, наркотики или труп Саддама Хуссейна.