Почему штрафы от камер, «ловящих» водителей за непропуск пешеходов, надо обжаловать

Да п. 14.1 ПДД действительно обязывает водителя уступить дорогу пешеходу, переходящему дорогу. Но только в том случае, если продолжение движения может вынудить безлошадного гражданина изменить свое направление движения или скорость пересечения улицы. Иначе говоря, если автомобилист, подъезжая к нерегулируемому переходу в среднем ряду видит, что пешеход едва достиг середины крайнего правого, то имеет полное право не только не останавливаться, но даже не снижать скорость. Это в свое время подтвердил и Верховный суд РФ, подчеркнувший в своем решении NАКПИ12−205, что водительская обязанность снизить скорость или остановится не возникает в случае, когда необходимость уступать дорогу пешеходам отсутствует (например, когда траектории движения транспортного средства и пешехода не пересекаются)". То есть, по сути, пересечение траекторий автомобиля и пешехода можно считать исключительно момент наезда первого на второго. Но это будет уже совсем другая история.
Но ведь камеры штрафуют не за наезд. Эти девайсы фиксирую момент, когда пешеход только ступил на «зебру», а машина уже едет по ней. И вот уже без вины виноватый водитель оштрафован. На 1500 рублей, между прочим. На самом же деле, повторимся, водитель может проезжать через пешеходник не притормаживая и не останавливаясь, пока пешеход находится далеко от машины.
Впрочем, ЦОДДД все эти нюансы не интересуют. Тот же г-н Лернер, комментируя собственные успехи на поприще облапошивания граждан, заявляет, что «система работает без сбоев. Аппаратура способна четко определить, мог ли водитель затормозить перед пешеходом». Хотя, как мы видим, вопрос не в том, мог ли он затормозить, а в том — обязан ли был это делать. Между тем, скоро за подобные «нарушения» столичных автовладельцев начнут наказывать в массовом порядке — ЦОДД уже начал перенастраивать свои камеры.
Так что получив подобное «письмо счастья» не спешите оплачивать штраф. Внимательно рассмотрите фотографию и если поймете, что действовали строго в рамках ПДД — смело обжалуйте постановление.