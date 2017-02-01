Почему штрафы от камер, «ловящих» водителей за непропуск пешеходов, надо обжаловать

Но ведь камеры штрафуют не за наезд. Эти девайсы фиксирую момент, когда пешеход только ступил на «зебру», а машина уже едет по ней. И вот уже без вины виноватый водитель оштрафован. На 1500 рублей, между прочим. На самом же деле, повторимся, водитель может проезжать через пешеходник не притормаживая и не останавливаясь, пока пешеход находится далеко от машины.

Впрочем, ЦОДДД все эти нюансы не интересуют. Тот же г-н Лернер, комментируя собственные успехи на поприще облапошивания граждан, заявляет, что «система работает без сбоев. Аппаратура способна четко определить, мог ли водитель затормозить перед пешеходом». Хотя, как мы видим, вопрос не в том, мог ли он затормозить, а в том — обязан ли был это делать. Между тем, скоро за подобные «нарушения» столичных автовладельцев начнут наказывать в массовом порядке — ЦОДД уже начал перенастраивать свои камеры.

Так что получив подобное «письмо счастья» не спешите оплачивать штраф. Внимательно рассмотрите фотографию и если поймете, что действовали строго в рамках ПДД — смело обжалуйте постановление.