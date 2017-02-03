ГИБДД ужесточит проверки на алкоголь

МВД России решила вернуться к теме наказаний за езду в пьяном виде, хотя, казалось бы, вся эта история ужесточена, прописана и «разжевана» исчерпывающим образом. Ан нет. Правоохранителям, как это постоянно случается, что-то мешает исполнять любой закон. Вот очередное «что-то» и предлагается ликвидировать. На портале раскрытия нормативных правовых актов появилось предложение МВД подправить статью КоАП, посвященную наказаниям за езду в нетрезвом виде. В пояснительной записке к законопроекту с прискорбием отмечается, что административная ответственность для нетрезвых водителей наступает лишь в том случае, когда при проверке на алкотестере выявлено 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Именно об этом сказано в примечании к той самой статье КоАП — 12.8.

Но, сетуют авторы законопроекта, не во всех случаях факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ можно определить с помощью проверки выдыхаемого воздуха. Оказывается, с точки зрения процессуальной, проверить на алкоголь гражданина невозможно когда, например, он настолько пьян, что не в состоянии не то, что дуть, а даже пошевелиться. Или не понимает, что от него хотят полицейские, сующие ему в лицо алкотестер. «В то же время при установлении факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, определенного наличием абсолютного этилового спирта в крови, административная ответственность не наступает».