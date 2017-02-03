ГИБДД ужесточит проверки на алкоголь

По инициативе МВД предлагается переписать статью КоАП, карающую за пьяное вождение. Помимо наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе, в нее хотят ввести дополнительную строку, касающуюся содержание спирта в крови.

Максим Строкер

МВД России решила вернуться к теме наказаний за езду в пьяном виде, хотя, казалось бы, вся эта история ужесточена, прописана и «разжевана» исчерпывающим образом. Ан нет. Правоохранителям, как это постоянно случается, что-то мешает исполнять любой закон. Вот очередное «что-то» и предлагается ликвидировать. На портале раскрытия нормативных правовых актов появилось предложение МВД подправить статью КоАП, посвященную наказаниям за езду в нетрезвом виде. В пояснительной записке к законопроекту с прискорбием отмечается, что административная ответственность для нетрезвых водителей наступает лишь в том случае, когда при проверке на алкотестере выявлено 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Именно об этом сказано в примечании к той самой статье КоАП — 12.8.

Но, сетуют авторы законопроекта, не во всех случаях факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ можно определить с помощью проверки выдыхаемого воздуха. Оказывается, с точки зрения процессуальной, проверить на алкоголь гражданина невозможно когда, например, он настолько пьян, что не в состоянии не то, что дуть, а даже пошевелиться. Или не понимает, что от него хотят полицейские, сующие ему в лицо алкотестер. «В то же время при установлении факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, определенного наличием абсолютного этилового спирта в крови, административная ответственность не наступает».

Законопроект предлагает дополнить примечание к статье 12.8 КоАП положением, по которому ответственность будет наступать и в случае обнаружения абсолютного этилового спирта в крови в концентрации 0,3 и более грамма на один литр. Проблема, поднятая законотворцами из МВД, выглядит актуальной лишь для юристов-теоретиков и кабинетных работников ведомства. В реальной же жизни никаких сложностей с оформлением пьяного «в дрова» водителя у сотрудников ДПС не возникает. Все давным давно отработано: при составлении протокола на невменяемого ездуна гибддшники просто пишут, что он отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь.

Что так, что этак, — все равно в результате герою протокола грозит практически автоматическое лишение водительского удостоверения в суде. Для справки заметим, что «Европейская конвенция о дорожном движении» считает вполне допустимым уровень в 0,25 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, а не 0,16 как в России. Кроме того, как ни ужесточалось российское законодательство в части борьбы с нетрезвым вождением в последние годы, а доля пьяных аварий в нашей стране на протяжении уже многих лет стабильно держится на уровне 7−8% от всей гаишной статистики. Таким образом, ужесточение наказаний за алкоголь в крови пополняет бюджет, практически не влияя на дорожную безопасность.

промиле, медосвидетельствование, КоАП, ГИБДД
3 февраля 2017
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