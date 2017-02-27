Получить одну из трех госуслуг ГИБДД через интернет в 2016 году захотело 5,4 млн. россиян

Так вот за этими самыми востребованными у автолюбителей процедурами в 2016 году через интернет обратилось 5,4 млн. человек. Из них на совершение тех или иных регистрационных действий — 3 млн.; по экзаменационным вопросам — 2,4 млн. А сколько миллионов автовладельцев проверило через Сеть наличие штрафов, не знают сами автоинспекторы (или по каким то причинам умалчивают).

При этом они жалуются, что не все записавшиеся по электронке люди приходят за заказанной услугой. Примерно в 9,6% случаев люди, записавшиеся в регистрационно-экзаменационные подразделения, не являются в выбранное подразделение Госавтоинспекции для получения услуги. Реже — в 1,6% случаев — сотрудники ГИБДД отказывают гражданам в предоставлении услуги — когда, например, не представлены необходимые документы или в данных поданного заявления имеются расхождения информации с представленными документами.

И столь активное освоение гражданами просторов в том числе и гаишного сектора интернета, конечно, радует. Как и способность ведомства наладить прием граждан посредством всемирной паутины. Однако как быть гражданам, по тем или иным причинам не желающим пользоваться современными технологиями? Увы, их порадовать нечем: «живые» очереди в ГАИ продолжают жутко огорчать своими размерами…