ГИБДД разрешат вскрывать машины в отсутствие водителей

Инициаторами проекта выступили председатель Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев, которые хотят разрешить блюстителям порядка самовольно проникать в транспортные средства, если в их салоне обнаружены оставленные без присмотра младенцы, либо люди, чей жизни или здоровью угрожает опасность. Правда, как придорожные полицейские будут ставить диагноз в последних случаях — абсолютно неясно, а значит без злоупотреблений тут явно не обойдется.

Кроме того, совершенно непонятно, зачем нужен этот драконовский закон, если сейчас на рассмотрении депутатов уже находится законотворческая инициатива, согласно которой наказывать беспечных родителей и попечителей за оставленных в авто детей предлагается серьезным штрафом в виде 5000 рублей. К тому же, зачем взламывать машину, если для сотрудников ГИБДД никакого труда не составляет по регистрационным знакам вычислить собственника и связаться с ним.