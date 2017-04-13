ГИБДД разрешат вскрывать машины в отсутствие водителей

Фото: Геннадий Черкасов
На рассмотрении Госдумы внесен законопроект, позволяющий полицейским самостоятельно, причем любыми подручными методами, вскрывать автомобили, представляющие опасность для жизни людей. При этом им будет совершенно неважно, что самого водителя в машине нет.
Вячеслав Василенко

Инициаторами проекта выступили председатель Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев, которые хотят разрешить блюстителям порядка самовольно проникать в транспортные средства, если в их салоне обнаружены оставленные без присмотра младенцы, либо люди, чей жизни или здоровью угрожает опасность. Правда, как придорожные полицейские будут ставить диагноз в последних случаях — абсолютно неясно, а значит без злоупотреблений тут явно не обойдется.

Кроме того, совершенно непонятно, зачем нужен этот драконовский закон, если сейчас на рассмотрении депутатов уже находится законотворческая инициатива, согласно которой наказывать беспечных родителей и попечителей за оставленных в авто детей предлагается серьезным штрафом в виде 5000 рублей. К тому же, зачем взламывать машину, если для сотрудников ГИБДД никакого труда не составляет по регистрационным знакам вычислить собственника и связаться с ним.

Фото: Вячеслав Василенко

Кроме того, кровожадные авторы проекта предлагают разрешить полицейским вскрывать машины и с заблокировавшимися в них преступниками. Но как отличить законопослушного гражданина от злоумышленника, законотворцы в своей бумаге не прописывают.

Между тем, нашим правоохранителям только дай повод, и при желании они кого угодно смогут насильно вытащить на улицу из автомобиля. Достаточно лишь придумать основание, сославшись, скажем, на недавнюю ориентировку по розыску какого-нибудь злодея, чтобы раскурочить дверь или разбить стекло в попытках достать из салона ни в чем неповинного и до смерти напуганного пассажира. Как известно, полицейский произвол и так не знает границ, а подобными нововведениями депутаты делают его и вовсе «безлимитным». Но что самое главное — законным и безнаказанным.

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13 апреля 2017
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