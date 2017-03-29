Почему Верховный суд разрешил возить детей без автокресел

История началась в 2016 году, когда сотрудники ГИБДД оштрафовали истца на 3000 рублей за перевозку на заднем сиденье машины ребенка, пристегнутого ремнем безопасности с помощью детского удерживающего устройства — треугольной накладки на ремень безопасности, которая отводит лямку от шеи малыша к грудной клетке, — вместо нормального детского автокресла. Заметим, что «детские адаптеры» ремней безопасности такого типа стоят в розничной торговле около 1000 рублей, а ценники на более-менее приличного качества детские кресла начинаются с 7000—8000 рублей.

Таким образом «накладки» и «адаптеры» позволяют не особо чадолюбивым или просто недалеким родителям изрядно экономить за счет здоровья отпрысков во время аварии. Дело в том, что «адаптеры» по определению не обеспечивают фиксации ребенка на сиденье в плоскости, перпендикулярной направлению движения машины. Поэтому при боковом ударе или перевороте маленький человек просто выскальзывает из ремня. Разумеется, никакой боковой защиты ребенку адаптеры тоже не предоставляют. Зато дешево, а детей можно новых нарожать, полагают родители-экономисты. Герой нашего повествования оказался из их числа и платить штраф отказался, обжаловав решение инспектора сначала в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, а затем в Свердловском облсуде. Безуспешно. После этого он пошел в ВС.